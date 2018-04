Hjallis Harkimo ja Mikael Jungner: Tästä ”Liike Nyt” –hankkeessa on kyse

Torstaina kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Hjallis Harkimo vahvistaa perustaneensa Liike Nyt -nimisen poliittisen liikkeen yhdessä Mikael Jungnerin, Alex Niemisen, Helene Auramon, Karoliina Kähösen, Sarian Antilan ja Tuomas Enbusken kanssa.

Harkimon mukaan Liike Nyt on avoin kaikille aidosti päätöksenteon muuttamisesta kiinnostuneille, myös puolueiden jäsenille.

Liikkeen perustamisen taustalla on mukanaolijoiden pitkäaikainen tyytymättömyys tapaan, jolla päivittäistä politiikkaa ja päätöksiä tehdään.

–Ihmiset ovat pettyneitä politiikkaan, eikä se ole mikään ihme. Päätökset tehdään pienessä sisäpiirissä, eivätkä ihmiset voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Liike Nyt haluaa luoda alustan vaikuttamiselle ja paremmalle päätöksenteolle. Asioista pitää aidosti kysyä niiltä, keitä päätökset koskettavat, Harkimo linjaa tiedotteessa.

–Vanhat poliittiset aatteet ja eturyhmäajattelu ovat rampauttaneet poliittisen päätöksenteon. Haluamme tuoda päätöksentekoon ratkaisukeskeisen toimintatavan, jossa tuloksia saadaan nopeasti ja vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Päätösten pitää perustua enemmän asiantuntemukseen ja ongelmien ratkaisemiseen, vähemmän kahlitseviin rakenteisiin, hän jatkaa.

Mikael Jungnerin mukaan Liike Nyt haluaa päätöksenteon pois ”suljetuista huoneista ja kabineteista”.

–Teknologia yhdistää ihmiset ja antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Uskomme avoimeen vuorovaikutukseen ja suorapuheisuuteen – hyvä idea on hyvä idea sen esittäjästä riippumatta, Jungner kommentoi.

Harkimon ja Jungnerin mukaan liikkeessä on mukana ihmisiä erilaisilla taustoilla ja arvoilla. Kaikki jäsenet jakavat heidän mukaansa neljä perusperiaatetta, jotka ovat: jokaisesta on pidettävä huolta, markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut. Lisäksi periaatteisiin kuuluu, että ”ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla” sekä ”yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa”.

Liike kehittyy Harkimon ja Jungnerin mukaan sen mukaan, miten ja millaiset ihmiset liittyvät siihen. Mukaan on jo sitoutunut eri alojen asiantuntijoita, joista Harkimon ja Jungnerin mukaan kerrotaan myöhemmin.

– Toivomme, että mahdollisimman moni lähtee mukaan. Näkemyksemme herättävät varmasti kritiikkiä itseisarvoisesti valtaa pitävien ja sitä janoavien piirissä. Siitä huolimatta uskomme, että tämä on aito tilaisuus uudistaa päätöksentekoa, ja alamme nyt rakentaa tätä yhdessä ihmisten kanssa, Harkimo sanoo.

Kuten Harkimo torstaina kertoi, hän jatkaa eduskuntatyötään yhden miehen ryhmässä. Harkimo aikoo lähtökohtaisesti tukea hallituksen esityksiä, elleivät ne ole ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joita hän lähti eduskuntaan ajamaan.

Mikael Jungner sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa toivovansa, ettei hänen tarvitsisi asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

–Tässä halutaan nyt uudistaa politiikka eikä luoda mitään uutta poliittista uraa. Olisin itse aivan hemmetin onnellinen, jos kaikki nykyiset puolueet toimisivat vuoden päästä toisin kuin nyt. Silloin voisin sanoa, että olemme onnistuneet.

Liike Nyt ei ole Harkimon mukaan puolue eikä se tunnusta mitään poliittista väriä.

– Esimerkiksi nuoret on saatava mukaan demokraattiseen päätöksentekoon, hän sanoi Ykkösaamussa.

Ei me haluta asemoitua mitenkään, emme ole kokoomuksen kilpailija, Harkimo jatkoi vähän myöhemmin.

