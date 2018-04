Juha Sipilä listasi seuraavan vaalikauden tavoitteet: ”Ottaisin oppia siitä, mitä teimme 4 vuotta sitten”

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä linjaa, että seuraavan vaalikauden ”suuri tehtävä” on rakentaa suomalaisille turvallinen silta sen murroksen yli, jonka tekniikan kehitys, digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly aiheuttavat.

–Monet työt häviävät, mutta uusia syntyy tilalle. Meillä on miljoonan ihmisen uudelleenkouluttautumistarve, siksi koulutusta on uudistettava. Siksi meidän on sovitettava työ ja sosiaaliturva yhteen aivan uudella tavalla. Tällä kaudella tehty perustulokokeilu antaa hyvän lähtölaukauksen, Sipilä sanoi puheessaan keskustan puoluevaltuustossa Lahdessa.

Hän korosti, että seuraavan kauden tavoitteeksi on asetettava työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin.

–Jotta tuohon tavoitteeseen voidaan päästä, työmarkkinauudistuksia on jatkettava. Samoin paikallisen sopimisen on mentävä aimo loikka eteenpäin. Osaamisen monipuolinen kehittäminen on työntekijän parasta muutosturvaa. Pitäisikö esimerkiksi harkita, että yritys voisi vähentää verotuksessaan koulutuksen, joka ei täysin vastaa hänen työtehtäväänsä, mutta laajentaa työntekijän osaamista. Pitäisikö olla esimerkiksi työkkäreitä, vaikkapa yksityisiä tai kolmannen sektorin ylläpitämiä, jotka ovat erikoistuneet pelkästään osatyökykyisten työllistämiseen, Sipilä luetteli.

Lisäksi seuraavan vaalikauden tehtäviin kuuluu Sipilän mukaan myös sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano.

–Helpoin tie olisi hakea kannatusta näyttävillä profiilin nostoilla ja mediaoperaatioilla. Voisimme rakennella julkisia riitoja hallituksen sisälle samaan tapaan kuin edellinen hallitus teki ennen viime vaaleja. Minä en tähän vaihtoehtoon usko. Ottaisin nyt oppia siitä, mitä itse teimme neljä vuotta sitten. Meidän pitää keskittyä siihen, mitä Suomessa on tehtävä seuraavalla vaalikaudella. Lupausten on oltava kunnianhimoisia, mutta realistisia, Sipilä totesi.

Hän linjasi tärkeimmäksi tavoitteekseen tulevana vuonna keskustan vaalivoiton ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

–Emme suostu siihen, että muut käsikirjoittavat vaalien lopputuloksen, jonka mukaan ykköstilasta kilpailevat kokoomus ja SDP. Me aiomme voittaa vaalit. Kyse on siitä, löytyykö tästä joukosta tarpeeksi voittamisen halua. Viime kausi oli sinipunan opinnäytetyö. Arvosana: hylätty. Lopputuloksena 100 000 työtöntä.