”Hjallis Harkimolta vahvaa kansa-puhetta – on tässä populistinen klangi”

Vaasan yliopiston Innolab-tutkimusalustan johtaja, poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti Mari K. Niemi arvioi kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajan Mikel Jungnerin Liike Nyt –hanketta ainakin jossain määrin populistiseksi.

–Ykkösaamu insertissä Mikael Jungner kertoo, ettei Liike Nyt ole ideologinen puolue vaan alusta, uusi tapa toimia ja remonttiliike: "Valta niille, joille se kuuluu, ihmisille". Vanhan kritiikki ja "ihmiset haluavat" -puhe - on tässä populistinen klangi, Niemi kommentoi Twitterissä.

–Hjallis Harkimolta vahvaa kansa-puhetta: kansaa pitää kuunnella, kansa tietää, perinteinen politiikka ei ymmärrä tai toimi, hän jatkaa.

Mikael Jungner vastaa toteamalla, että Liike Nyt pyrkii muuttamaan systeemiä disruption eli vanhojen toimintatapojen haastamisen kautta.

–Ero ehkä siinä että tässä ei haeta valtaa vaan yritetään muuttaa systeemiä disruption kautta, hän sanoo.

Harkimo vahvisti lauantaina tiedot siitä, että perustanut Liike Nyt -nimisen poliittisen liikkeen yhdessä Mikael Jungnerin, Alex Niemisen, Helene Auramon, Karoliina Kähösen, Sarian Antilan ja Tuomas Enbusken kanssa.

Harkimon ja Jungnerin mukaan liikkeessä on mukana ihmisiä erilaisilla taustoilla ja arvoilla. Kaikki jäsenet jakavat heidän mukaansa neljä perusperiaatetta, jotka ovat: jokaisesta on pidettävä huolta, markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut. Lisäksi periaatteisiin kuuluu, että ”ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla” sekä ”yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa”.

