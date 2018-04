Siirtyvätkö maakuntavaalit? – Juha Sipilä: ”Ei ihme, että lipsahduksia tapahtuu”

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ei tunnu lämpenevän ajatukselle maakuntavaalien siirtämisestä. Hän totesi lauantaina keskustan puoluevaltuustolle, että puolueen ehdokaslistoista puolet on jo täynnä.

–Maakuntavaaleissa olemme kova porukka. Keskustan listoista jo puolet on täynnä, kun toiset vielä keskittyvät uudistuksen vastustamiseen. Ei ihme, että lipsahduksia vaalien siirtämisestä tapahtuu, jos ei olla tosissaan ja valmiina. Keskusta on vakavissaan uudistuksen kanssa, hän sanoi.

Jo kolme puoluetta on kuitenkin ilmoittanut olevansa valmis maakuntavaalien siirtämiseen. Tuoreimpana kantansa ilmoitti lauantaina perussuomalaiset.

–Perussuomalaisten puoluehallitus kannattaa maakuntavaalien siirtämistä 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. Eduskunta ei kykene käsittelemään uudistukseen liittyviä sotelakeja riittävän huolellisesti, jotta maakuntavaalit voitaisiin pitää alkuperäisessä aikataulussa, puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi tiedotteessa.

Halla-ahon mukaan aikataulu on viritetty eduskuntatyön kannalta liian kunnianhimoiseksi.

–Hallitus on ajamassa valtavaa määrää sotelakeja läpi suurella kiireellä. Kyseessä on Suomen historian suurin aluehallinto- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, jota tehdään eduskunnassa äärimmäisen niukalla, vain muutaman kansanedustajan enemmistöllä. Tällaisissa asioissa pitäisi pyrkiä kuulemaan ja tavoittelemaan suurempaa konsensusta. Lisäksi ongelmia ja korjaustarpeita on niin paljon, ettei kaikkia millään ehditä ratkaista.

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen sanoi perjantaina puolueen olevan valmis vaalien siirtämiseen.

–Jos alkaa näyttää siltä, että vaaleja on tarkoituksenmukaista siirtää, niin en minä ala vastaan haraamaan, hän kommentoi Verkkouutisille.

Sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen sanoi torstaina, että koko maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumisen kannalta olisi syytä harkita maakuntavaalien siirtämistä ensi kevääksi eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen, koska lakipakettien suma on tällä hetkellä kohtuuton eikä lakien perusteellinen arviointi ole mahdollista.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen totesi Twitterissä, ettei maakuntavaalien pitämiseen syksyllä ole enää mitään mahdollisuutta.

–Nyt syytä tehdä ratkaisu mikä on väistämätön, hän sanoi.

Heinosen mukaan jo nyt on joustettu paljon Euroopan Neuvoston hyvän vaalitavan aikatauluista.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on aikaisemmin korostanut, että hallituksen on saatava sote- ja maakuntalainsäädäntö läpi eduskunnassa kesäkuun loppuun mennessä, jos se aikoo järjestyttää maakuntavaalit lokakuussa. Hallituksen linjauksen mukaan maakuntavaalit järjestetään 28. lokakuuta.

Ei ole enää mitään mahdollisuutta pitää maakuntavaaleja syksyllä. Nyt syytä tehdä ratkaisu mikä on väistämätön. #maakuntavaalit #sote #maakunnat https://t.co/QcsyIbeiQf — Timo Heinonen (@timoheinonen) April 19, 2018

Aikataulu. En usko, että kesäkuun aikana saadaan kaikki makut ja muut valmiiksi. Nyt jo joustettu paljon Euroopan Neuvoston hyvän vaalitavan aikatauluista ja en usko, että kaikki saadaan valmiiksi edes 1.7. mennessä. Se on muuttunut. — Timo Heinonen (@timoheinonen) April 20, 2018

Lue lisää:

Sinisten puoluesihteeri haluaa siirtää maakuntavaalit – ”Muutoin edessä ylitsepääsemätön tilanne”

Vaalijohtaja: Hallituksen ehdoton takaraja on 1. heinäkuuta – muuten maakuntavaalit eivät onnistu

Tyly huomio maakuntavaaleista: ”Sipilän hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi noudattaa demokratian perusperiaatteita”

Maakuntavaalien kiire hämmästyttää: ”Tämä on suorastaan edesvastuutonta”