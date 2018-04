”Hjalliksen lähdöstä seurannut keskustelu saattaa olla pieni kunnianpalautus politiikalle”

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) arvioi, että kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon ero kokoomuksesta saattoi olla herätys puolueelle ja laajemmin koko suomalaiselle politiikalle.

–Optimistina ajattelen, että Hjalliksen lähdöstä seurannut keskustelu saattaa jopa olla pieni kunnianpalautus politiikalle: yhteistyön ja erilaisten mielipiteiden yhteensovittamisen arvo huomattiin pitkästä aikaa. Ehkä käytävä keskustelu auttaa uudistamaan puolueita siten, että demokratian legitimiteetti vahvistuu, hän pohtii Puheenvuoron blogissaan.

Grahn-Laasonen tunnustaa itsekin usein toivovansa, että politiikka reagoisi nopeammin, päätöksiä syntyisi nopeammin ja saataisiin enemmän aikaan.

–Olen toistellut, että jos olisi vain minusta kiinni, perhevapaauudistus olisi jo tehty, yritystuet uudistettu. Vaan kun se ei ole vain minusta tai kokoomuksesta kiinni, ei politiikka koskaan ole. Usein silloin saadaan aikaan, kun ihmiset pääsevät mukaan vaikuttamaan, kun yhteinen ymmärrys kasvaa ja löytyy, hän toteaa.

–Päättäjän vastuu on iso. Poliitikon roolissa vaaditaan itsenäisyyttä suhteessa eturyhmiin. On uskallettava päättää myös asioista, joita moni vastustaa. Emme voi ryhtyä säätämään lakeja klikkausten perusteella. Poliittisessa prosessissa jokaisella äänellä on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi, mutta lopulta kuitenkaan harkintaa, eri argumenttien punnintaa ja kansanedustajan tai ministerin poliittista vastuuta ei voi ulkoistaa. Toivottavasti sellaista ei kukaan kuvittelekaan, ministeri jatkaa.

Grahn-Laasonen myöntää myös, että ”kuplautumisen” riski on suuri politiikassa.

– Olisi tärkeää joka päivä elää sillä tavalla leveällä rintamalla, että kykenisi ymmärtämään, miksi ajattelemme asioista eri tavalla. Jokainen tulee omista taustoistaan ja kokemusmaailmoistaan. Näitä oman maailman näköaloja pitäisi joka päivä yrittää kasvattaa ja pitää mieli avoimena uuden oppimiselle. Tässä itsellänikin on vielä paljon opittavaa.

Naantalin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) puolestaan uskoo, että enemmistö suomalaisista jakaa Harkimon huolen siitä, etteivät ihmiset enää tunne voivansa vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Junnilan mukaan kaikenlainen tuuletus ummehtuneita rakenteita kohtaan on tervetullutta.

–Asioihin perehtyneet ymmärtävät, että varsinainen päätösvalta jakaantuu puolueiden puheenjohtajille ja ministerivaliokunnan vastuulle. Eduskuntaryhmien rooli keskeisissä asioissa on valitettavan usein toimia vain kumileimasimena, hän kirjoittaa omassa Puheenvuoron blogissaan.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi lauantaina, että puoluekantaisuus aiheuttaa eduskunnassa lieveilmiön, jossa turhan moni alkaa huomaamattaan korostaa puheissaan sitä, mitä oma puolue on tehnyt tai mitä joku muu puolue ei ole tehnyt.

–Esimerkiksi viikoittainen kyselytunti käydään turhan paljon menneiden tuomitsemisen tai puolustamisen pohjalta. Tölvitään muita puolueita sen sijaan, että etsittäisiin vilpittömästi parasta ratkaisua siinä tilanteessa missä nyt ollaan. Juurisyy on vaalijärjestelmässä, joka ryhmittää ehdokkaat ja kansanedustajat maksimoimaan puoluelistansa äänimäärää sen kilpeä kiillottaen ja ylös nostaen.

Harry Harkimo erosi kokoomuksesta torstaina. Hän kertoi tiedotustilaisuudessaan, että oli reilua erota, koska hän on kritisoinut niin paljon toimintaa puolueessa. Harkimo sanoi, että hänellä on erilainen tapa johtaa kuin puolueessa on ollut. Harkimo totesi myös, että hänellä on eri ajatuksia ja linjoja kuin puolueella on ollut. Hän jatkaa eduskuntatyötään yhden miehen ryhmässä.

Lauantaina Harkimo julkisti yhdessä viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajan Mikael Jungnerin kanssa Liike Nyt –hankkeen. Liike Nyt ei ole Harkimon mukaan puolue eikä se tunnusta mitään poliittista väriä.

-Ei me haluta asemoitua mitenkään, emme ole kokoomuksen kilpailija.

