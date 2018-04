Juha Sipilän omilta joukoilta terveiset hallitukselle: ”Nuorilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun”

Keskustan puoluevaltuusto vaatii, että Suomessa on pidettävä huoli nuorten oikeudesta tasapuolisiin työmarkkinoihin myös hallituksen esittämisissä työsopimuslain muutoksissa.

–Puoluevaltuuston mielestä tulee pitää huoli siitä, että nuorilla on oikeus tasapuolisiin työmarkkinoihin sekä yhdenvertaiseen kohteluun lain edessä myös ehdotetuissa työsopimuslain muutoksissa, valtuusto toteaa poliittisessa kannanotossaan.

Hallitus ehdotti kehysriihessä alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamista sekä nuorten palkkaamista nykyistä helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin. Ehdotus on suututtanut ay-liikkeen.

Lisäksi puoluevaltuusto velvoittaa keskustaa päähallituspuolueena vauhdittamaan sellaista työllisyyspolitiikkaa ja perusturvan uudistamista, joka mahdollistaa työn helpomman tarjoamisen ja vastaanottamisen kunkin elämäntilannetta vastaavalla tavalla.

–Kasvun esteeksi on yhä useammassa yrityksessä ja yhä useammalla alueella noussut ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus. Samaan aikaan samoilla alueilla on korkeaa työttömyyttä. Työn ja tekijän kohtaamattomuuteen on puututtava ripeästi. Jatkuva osaamisen kehittämisen on oltava kasvava osa suomalaista työllisyyspolitiikkaa, puoluevaltuusto linjaa.

Keskustan puoluevaltuuston mukaan pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen ovat pahimpia eriarvoisuuden aiheuttajia Suomessa.

– Työttömyysetuuksiin liittyvää byrokratiaa on edelleen helpotettava ja niihin liittyvän viestinnän selkokielisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Politiikan tekojen painopistettä on talouden pohjan nyt vahvistuttua siirrettävä heikompiosaisten suuntaan. Talouskasvun hedelmistä on kaikkien päästävä osalliseksi koko maassa. Osatyökykyisille tulee mahdollistaa tehostettuja työvoimapalveluja.

Keskustan puoluevaltuuston mielestä käynnissä oleva perustulokokeilu on hyvä alku muutokselle, joka toteutuessaan vahvistaisi nuorten ja kaikkien suomalaisten mahdollisuutta yhdistää palkkatyö, yrittäminen sekä itsensä kehittäminen koko elinkaaren ajan.

–Puoluevaltuusto esittää, että tulevissa eduskuntavaaleissa keskustan tulee esittää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta kunnianhimoinen suunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää nykyjärjestelmäämme kohti perustuloa.

