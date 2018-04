Juha Sipilä kuittasi ay-liikkeelle haastattelutunnilla: ”Mitäs järkeä siinä olisi?”

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä puolusti sunnuntaina hallituksen kehysriihessä ehdottamia alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamista sekä alle 30-vuotiaiden nuorten palkkaamista nykyistä helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin.

Sipilä muistutti pääministerin haastattelutunnilla, että nuorisotyöttömyys ei Suomessa ole vähentynyt samaa tahtia muun työttömyyden kanssa.

–Erityisesti nuorilla, kun työttömyysjakso on kestänyt kolme kuukautta, on riski, että se muodostuu pitkäaikaistyöttömyydeksi ja alkaa tulla muita ongelmia. Tämähän koskee vain nuoria, jotka ovat olleet vähintään kolme kuukautta työttöminä. Tämä tehdään siksi, että olisi alempi kynnys palkata tällainen nuori. Eihän hänen työehtojaan heikennetä, tavoitteena on, että nuori näyttää kyntensä ja se muuttuu normaaliksi työsuhteeksi ihan normaaleilla ehdoilla, pääministeri perusteli.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta varoitti lauantaina, että määräaikaisuuden perusteen poistaminen alle 30-vuotiailta uhkaa lisätä silppu- ja pätkätöiden tekemistä ja heikentää nuorten ja erityisesti nuorten naisten toimeentuloa ja tulevaisuuden uskoa.

Sipilä on toista mieltä.

–Minä en näe sellaista vaaraa tässä, että määräaikaiset työsopimukset lisääntyisivät. Mitäs järkeä siinä olisi, että työnantaja ottaisi sen kolmen kuukauden määräajan jälkeen uuden kolme kuukautta työttömänä olleen juuri, kun tämä työntekijä on työnsä oppinut, hän kommentoi.

–Tässä helpotetaan työsuhteeseen astumista, ei ketjuttamista. Tarkoitus on, että työsuhde voitaisiin aloittaa helpommin määräaikaisuudella, sitten työntekijä näyttää osaamisensa ja työsuhteesta tulee pysyvä, pääministeri jatkoi.

Hallitus ehdotti kehysriihessä tavoitteeksi myös alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamisen.

–Jos kynnys muuttua yksinyrittävistä palkkaavaksi yrittäjäksi, meidän työttömyysongelma poistuisi. Ongelma on nimenomaan pienissä yrityksissä, joissa työntekijän palkkaaminen on suurin riski, mutta myös suuri mahdollisuus. Rohkaistaan pieniä yrityksiä palkkaamaan lisää ihmisiä, Sipilä kertoi esityksen taustoista.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti lauantaina kutsuneensa muun opposition koolle ensi viikoksi. Rinteen mukaan tavoitteena on jättää välikysymys hallituksen kaavailemista irtisanomissuojan heikennyksistä.

Ay-liike on viime päivinä varoittanut useampaan otteeseen poliittisista lakoista, jos hallituksen aikeet muun muassa irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä toteutuvat.

