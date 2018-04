Paavo Väyrynen: ”Tämän jälkeen on kaikille täysin selvää, kenen on vastuu keskustan vaalitappiosta”

Keskustan kunniapuheenjohtaja, europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo, että keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä olisi voinut ehdottaa puoluehallitukselle ja puoluehallitus puolestaan puoluevaltuustolle, että puolueen sääntöjä olisi muutettu Väyrysen esittämällä tavalla.

Väyrynen ilmoitti perjantaina luopuvansa keskustan puheenjohtajakisasta ja olevansa valmis tukemaan Sipilää, jotta tämä saisi jatkokauden pääministerinä. Väyrysen mukaan tuki Sipilälle olisi kuitenkin edellyttänyt sitä, että hän olisi saanut jo kesäkuussa Sotkamossa pidettävässä keskustan puoluekokouksessa mahdollisuuden tulla valituksi keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Sipilä tyrmäsi tällaisen menettelyn mahdottomana.

–Keskustassa noudatetaan hyvin tiukkaa puoluedemokratiaa. Tällaisia diilejä puheenjohtaja ei pysty tekemään, että jollakin syyllä nimeäisi jollekulle jonkun paikan. Täysin utopistinen ajatus, että olisin kertonut ihmisille tällaisen sopimuksen, että puoluevaltuuston puheenjohtaja onkin minun valitsemani, Sipilä kommentoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Lue tarkemmin: Juha Sipilä vastasi Paavo Väyryselle haastattelutunnilla: ”Täysin utopistinen ajatus”

Väyrynen vastaa Puheenvuoron blogissaan, että puoluedemokratiaan kuuluu myös strateginen johtajuus.

–Sipilä olisi voinut ehdottaa puoluehallitukselle ja puoluehallitus valtuustolle, että sääntöjä olisi ehdottamallani tavalla muutettu. Perustan tälle olisi luonut puheenjohtajan oman piirijärjestön, Pohjois-Pohjanmaan piirin ehdotus, että puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta siirrettäisiin pysyvästi puoluekokoukselle. Tätä uutta sääntöä olisi voitu noudattaa jo Sotkamossa. Päätöksen olisi tehnyt ja puheenjohtajan valinnut puoluedemokratian mukaisesti puoluekokous, hän kirjoittaa.

Väyrysen mielestä puolueen puheenjohtajan velvollisuuksiin kuuluu vaalia puolueen yhtenäisyyttä.

–Ehdottamani menettely olisi antanut mahdollisuuden voimien kokoamiseen eduskuntavaalien lähestyessä. Lisäksi olisi luotu edellytyksiä kannatuksen laajentumiselle, hän kommentoi.

Voimien kokoaminen olisi Väyrysen arvion mukaan antanut realistiset mahdollisuudet siihen, että keskusta olisi voinut nousta jälleen suurimmaksi eduskuntapuolueeksi.

–Kun ehdotukseni torjuttiin, keskusta on parhaimmassakin tapauksessa vaalien jälkeen kolmanneksi suurin puolue. On tärkeää, että prosessi käytiin julkisuudessa. Tämän jälkeen on kaikille täysin selvää, kenen ja keiden on vastuu keskustan tulevasta vaalitappiosta, hän päättää.

Juha Sipilä puolestaan suhtautui haastattelutunnilla optimistisesti keskustan tulevaan vaalimenestykseen.

–Uskon, että keskusta pärjää. Meillä on vahvat näytöt taustalla ja se, mitä luvattiin, on tehty. Suomessa menee paremmin nyt kuin kolme vuotta sitten.

Lue myös: Paavo Väyrynen tapasi Juha Sipilän ja taipui: ”En ole ehdolla keskustan puheenjohtajaksi”