Erikoistutkija varoittaa Venäjästä: ”Länsi tulee jatkuvasti askeleen perässä”

Erikoistutkija, filosofian tohtori Riku Keski-Rauska arvioi, että Syyriassa viime viikonloppuna tehty ohjusisku oli tarpeellinen muistutus sekä Venäjän presidentille Vladimir Putinille että Syyrian johtajalle Bašar al-Assadille siitä, että sodankäynnissä on sääntöjä, joita kaikkien on noudatettava.

–Tähän saakka Venäjä on minimaalisella panoksella saavuttanut maksimaalisia tuloksia. Krimin ja Itä-Ukrainan ohella Venäjä on saanut sotilaallista jalansijaa Syyriasta. Informaatiovaikuttamisella Venäjä on pystynyt heikentämään EU:n yhtenäisyyttä. Aloite ja etu ovat jatkuvasti Venäjällä, sillä demokraattisiin päätöksentekomekanismeihin sidottuna länsi tulee jatkuvasti askeleen - kaksi perässä pohtien pitäisikö liennyttää vain lisätä pakotteita, Keski-Rauska toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mukaansa lännen epäröinti on tehnyt Venäjästä suuremman kuin se oikeasti onkaan.

–Kansainvälisen tilanteen valossa näyttää siltä kuin eläisimme sekä vapaudesta että totuudesta luopumisen aikakautta. Ehkä räikeimmän oppitunnin nykyajan valheiden valkopesusta saa tarkastelemalla Venäjän toimintaa kansainvälisessä politiikassa. Mikäli uskomme Venäjän ulkoministeri Lavrovia, tiedämme ettei Venäjä ole osapuolena Itä-Ukrainan sodassa eikä Venäjä pudottanut MH17 matkustajakonetta. Venäjä ei myöskään myrkyttänyt Skripaleja, hän kuvailee.

–Venäjän narratiivin mukaan se, että on savua ja vähän tultakin ei vielä tarkoita, että olisi tulipalo. Todistustaakka on lännellä ja totuuden ylituomarina toimii Venäjä. Toiminnallaan Venäjä muistuttaa kulottajaa. Roihuavan metsäpalon sytyttämisen sijaan Venäjä tuuhastaa vastapuolen metsää pikku hiljaa. Tuho on yhtä totaalista, mutta vaikeammin havaittavaa ja hitaammin toteutettavaa, Keski-Rauska jatkaa.

Hän kehottaa Suomea varovaisuuteen.

–Maantieteellisestä sijainnistamme huolimatta – tai pikemminkin sijaintimme takia – emme voi tuudittautua tuuhastajan totuuteen ja vilpittömyyteen. Totuus ei löydy idän ja lännen välistä eikä turvallisuutemme parane silmiä ummistamalla.