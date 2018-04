Säilöönotto laajenemassa Ranskassa – Suomessa sisäministeri tyrmännyt vaateen: ”Veronmaksajien rahan tuhlausta”

Ranskassa on hyväksytty kiistelty maahanmuuttolaki säilöönotosta tiukan poliittisen väännön jälkeen. Suomessa sisäministeri on tyrmännyt perussuomalaisten vaatimuksen säilöönoton tehostamisesta.

Ranskassa laki meni läpi yli kaksi vuorokautta kestäneen väittelyn jälkeen äänin 228–139. Lain myötä karkotusta odottavaa henkilöä voidaan pitää vangittuna kaksi kertaa kauemmin kuin aiemmin, eli jopa 90 vuorokautta.

Suomessa perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen käännytettäviksi määrättyjen säilöön ottamiseksi turvallisuussyistä. Puolueen edustajat ovat nostaneet aiheen usein esiin eduskunnassa, viimeksi viikonlopun alla torstain kyselytunnilla.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan tällä hetkellä Suomessa otetaan ihmisiä säilöön Keskusrikospoliisin (KRP) uhka-arvion perusteella turvallisuussyistä.

–Kuten täällä on muutamaan kertaan puhuttu, niin se, että otettaisiin monikymmenkertainen määrä ihmisiä säilöön, on ainoastaan veronmaksajien rahan tuhlausta. Käytetään se mieluummin suomalaisten turvallisuuden eteen tehokkaammin. Tässä suhteessa meillä ei ole akuuttia ongelmaa missään nimessä, Mykkänen sanoi eduskunnassa viime torstaina.

Lue lisää: Ranska esti taas palautuksen Suomeen – Sisäministeri Mykkänen käynnistänyt selvityksen turvapaikanhausta

Mykkänen myös muistutti, että ”yleisin syy terrorismin juuriin Suomessa on nimenomaan äärioikeistolainen liikehdintä ja kotimainen syrjäytyminen”, vaikkakin myös maahanmuutto on ilmiö, johon täytyy kiinnittää huomiota.

Reilu pari viikkoa sitten Mykkänen totesi kyselytunnilla, että tällä hetkellä vastaanottotoiminnan kulut ovat noin 400 000 euroa päivässä, eli 40–50 euroa per vastaanottotoiminnan piirissä oleva ihminen.

–Jos ottaisimme käyttöön laajamittaisesti tuhansissa – siis kaikille kielteisen päätöksen saaneille – säilöönoton, kustannukset tästä kasvaisivat merkittävästi. Ja lisäksi, kun tilanne onneksi on sen tyyppinen, että vastaanottopalveluiden piirissä pystytään hallitsemaan tällä hetkellä kielteisen päätöksen saaneidenkin osalta tilannetta, niin silloin panokset kannattaa todellakin laittaa siihen, että me pystymme luomaan menettelyitä aidosti vaaraksi olevien tunnistamiseen, heidän ohjaamiseensa säilöön tai tietysti myöskin heidän välittömään käännyttämiseensä silloin, kun edellytykset siihen täyttyvät, Mykkänen sanoi.

Vastaanottokeskuksissa on Mykkäsen mukaan tällä hetkellä noin 10 000 kielteisen päätöksen saanutta henkilöä, joista noin 95 prosenttia on valittanut tai jättänyt uusintahakemuksen. Mykkäsen mukaan Joutsenon säilöönottokeskusta on laajennettu ja Suomella on valmius tarvittaessa laajentaa säilöönottoa sen varmistamiseksi, että Suomessa ei synny merkittävää laittomasti maassa pysyvästi oleskelevien väestönosaa. Tällä hetkellä Suomessa ei Mykkäsen mukaan ole tällaista laajamittaista ongelmaa.

–Sen estäminen itse asiassa on varmasti koko meidän yhteiskunnan keskeinen kysymys tänä vuonna. Säilöönottokysymyksiä hoidetaan tilanteen mukaan, Mykkänen sanoi kyselytunnilla 5. huhtikuuta.

