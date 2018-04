Taas tulee uusi jättivirasto: Onko tässä mitään järkeä?

Alle 10 vuotta toimineet Avit ja Valvira ollaan mylläämässä osaksi uutta virastoa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Kysyimme hallintotieteen professorilta, onko mitään järkeä tehdä näin suuri hallintouudistus näin pian edellisen jälkeen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus luo uuden monialaisen lupa- ja valvontaviraston Luovan, johon on tulossa reilut 1600 henkilötyövuotta. Luova vastaa uusista maakunnista syntyvään uuteen hallintorakenteeseen.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi tiedotustilaisuudessa 8. maaliskuuta, että virastoon kootaan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja siitä tulee kaikkien ministeriöiden yhteinen. Nykyiset aluehallintovirastot eli Avit sekä Valvira eli yhteensä seitsemän virastoa yhdistetään Luovaan. Vehviläisen mukaan nykyisten Avien toimialueita ei muuteta, vaan Luova jatkaa samoilla toimipaikoilla. Lue lisää: Jättisiirtymä etenee: 220 000 suomalaisen työnantaja vaihtuu soten varjossa

Onko tässä mitään järkeä, julkishallinnon professori Jan-Erik Johanson Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta?

–Siinä on joitakin ihan järkeviä perusteita, Johanson vastaa Uudelle Suomelle.

Yksi on se, että valtionhallinnon rakenteet seuraavat alempien tasojen rakenteiden muutosta, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille ja opetus säilyy kunnilla.

–Siinä on kyllä ihan vissi järki, Johanson selventää.

–Olen ymmärtänyt, etteivät ne Avit nyt aina ole ihan niin hyvin toimineet, kuin mitä on ajateltu. Se on ollut epämääräistä vähän niiden tehtävienkin kanssa, hän lisää.

Kritiikkimielessä Johanson huomauttaa, että toimipaikkojen määrä säilyy mylläyksessä suurena.

– Luovan yhteydessä puhutaan siitä, että se on hyvin digitaalinen ja valtakunnallinen, mutta silti toimipaikkoja on vaikka missä. Jos se on aidosti digitaalinen ja valtakunnallinen, tarvitseeko toimipaikkoja olla ylipäätään missään? Eikö se voisi olla vain verkossa?

–Verovirasto on tyypillinen esimerkki. Ei kenenkään siellä tarvitse käydä ikinä.

Johanson muistuttaa, että Avit korvasivat vuonna 2010 lääninhallinnon, jolla oli monisatavuotinen perusta.

–Sen sijalle ei ole löytynyt oikein järkevää ratkaisua, että miten valtion alueellinen hallinto olisi viisasta järjestää.

Johansonin mukaan Avien turhan monet toimipaikat ovat kankeuttaneet kokonaisuuden toimintaa. Luova on jonkinmoinen askel kohti sujuvampaa hallintoa.

–Tämä on muutos ihan oikeaan suuntaan, mutta auttaako se murtamaan vanhoja perinteitä, sitä ei pysty vielä sanomaan.

Johanson huomauttaa, että tärkeää on myös se, miten ohjaus ministeriötasolla järjestetään. Yksi ohjaava ministeriö olisi hänen mukaansa parempi yhtenäisyyden ja selkeyden kannalta. Näin vältettäisiin myös toimivaltakiistat. Nykyisten Avien toimintaa ohjaa kahdeksan ministeriötä, kun yhteensä ministeriöitä on 12.

–Jos ohjaus jaetaan useiden ministeriöiden kesken, se on aina hankalaa yhteensovittamisen kannalta.

Hallituksen suunnitelmissa on kuitenkin hajauttaa Luovan toiminta niin, että ohjauksesta vastaa kukin ministeriö omalla toimialallaan. Suunnitelmissa on malli, jossa erimieliset asiat ratkaisee valtioneuvosto. Pääsääntönä on, että virat ja niihin nimetyt virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai virastoihin kuin tehtävät siirtyvät.

Vehviläinen kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että Luovalla on toimivalta koko maassa, kun nykyisillä Aveilla on toimivalta vain omalla alueellaan. Näin esimerkiksi ruuhkahuippuja voidaan jatkossa tasata jakamalla niitä toisen alueen Luova-virastoon. Nykyisin toimivalta on tiukasti rajattu.

