Näkökulma: Unohtakaa Hjallis Harkimo, ison pelin ratkaisee Elina Lepomäki

Tekeillä oleva markkinaliberaali liike sekoitti kokoomuksen pakkaa viime viikolla. Myös puolueen voimahahmo, kansanedustaja Ben Zyskowicz reagoi tähän yllättävän vahvasti.

”Se voi olla ratkaiseva kannatus pois kokoomukselta ja Petteri Orpolta [pääministerikilvassa]”, hän sanoi Ylelle.

Pelin pani käyntiin liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo, joka erosi kokoomuksesta. Harkimo ei ole mikä tahansa eroaja, sillä hän rykäisi viime eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä 11 416 ääntä. Pari tuhatta lisä-ääntä ja hän olisi mennyt läpi jopa yksinäisenä sutena.

Viimeksikin Uusimaa oli vaalien kokonaistuloksen kannalta hyvin tärkeä. Nyt pelin kuvio on niin eläväinen, että Uudellemaalle saattaa kehkeytyä trilleri, jossa ratkaistaan valtakunnan tulevan pääministerin nimi. Kansanedustajista 36 valitaan Uudellamaalla, yksi enemmän kuin viimeksi.

Kuvion tekee uudenlaiseksi se, etteivät viimekertaiset menestyjät Alexander Stubb (kok) ja Carl Haglund (r) ole ehdolla. Yli 20 000 äänen ääniharavista ehdokkuuttaan arpoo vielä ex-perussuomalainen Timo Soini (sin).

”Harkimo ei ole mikä tahansa eroaja”

Kokoomuksen kanssa maan suosituimman puolueen paikasta taistelevalla sdp:llä on heittää Uudellemaalle ehdolle Antti Rinne ja Antti Lindtman. Viimeksi he eivät olleet samassa äänisarjassa kärkikolmikon kanssa, mutta demareiden gallupnoste voi kohentaa heidänkin tuloksiaan.

Keskustan ääniharavia vaalipiirissä olivat viimeksi Matti Vanhanen, Antti Kaikkonen ja Anne Berner, mutta kukaan heistä ei kerännyt mitään veret seisauttavaa äänimäärää. Vihreillä, vasemmistoliitolla ja nykyisillä perussuomalaisilla puolestaan ei näyttäisi olevan kovimpia kansansuosikkejaan ehdolla Uudellamaalla.

Todellinen jokeri kokoomukselle on Elina Lepomäki, kansanedustaja, joka on avoimesti kääntynyt puoluejohtoa vastaan sote-uudistuksessa. Viimeksi espoolainen jäi äänissä reilusti alle kymppitonnin, mutta nyt hän on valovoimaisin kokoomusnimi huipputärkeässä vaalipiirissä.

Vahva profiloituminen kokoomuksen puheenjohtajakisassa 2016, ja sittemmin sote kysymyksessä, voi lennättää Lepomäen uudenlaisiin lukemiin. Tämä auttaisi kokoomusta nousemaan suurimmaksi puolueeksi, mikä tekisi puheenjohtaja Petteri Orposta pääministerin.

Lepomäki sanoi viime viikolla, ettei ole irtoamassa kokoomuksesta, mikä lienee melkoinen helpotus Orpolle. Lepomäki on toki valmis näkemään itsensä jossain vaiheessa pääministerinä, mikä tarkoittanee Orpon haastamista tulevaisuudessa. Ei tosin vielä Turun kesäkuisessa puoluekokouksessa, jonne hän ei ole tulossa edes paikalle.

