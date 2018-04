Jussi Halla-aho ärähtää: ”Sisäministeri ei ymmärrä – Säilöönotto on karkottava tekijä”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho lyttää sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) linjan, jonka mukaan säilöönottoa ei tule tehostaa Suomessa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen käännytettäviksi määrättyjen säilöön ottamiseksi turvallisuussyistä. Sisäministeri on tyrmännyt ajatuksen muutamaankin otteeseen eduskunnassa. Mykkänen pitää ajatusta veronmaksajien rahan tuhlaamisena ja huomauttaa, ettei laiton maassa oleskelu ole tällä hetkellä akuutti ongelma. Mykkäsen mukaan Suomeen ei toistaiseksi ole syntynyt merkittävää väestönosaa, joka oleskelisi pysyvästi maassa laittomasti.

–Jos ottaisimme käyttöön laajamittaisesti tuhansissa – siis kaikille kielteisen päätöksen saaneille – säilöönoton, kustannukset tästä kasvaisivat merkittävästi, Mykkänen sanoi reilu pari viikkoa sitten kyselytunnilla.

Lue lisää: Säilöönotto laajenemassa Ranskassa – Suomessa sisäministeri tyrmännyt vaateen: ”Veronmaksajien rahan tuhlausta”

Halla-aho lyttää ministerin puheet.

– Sisäministeri ei ymmärrä, että jos kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat otettaisiin systemaattisesti säilöön, meillä olisi paljon vähemmän kielteisen päätöksen saaneita – ja paljon vähemmän säilöön otettavia, Halla-aho kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hänen mukaansa ”juuri se, että Suomeen voi jäädä palloilemaan täysillä palveluilla kielteisestä päätöksestä huolimatta, houkuttelee Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä kansainväliseen suojeluun”. Esimerkkinä Halla-aho mainitsee Turun puukotuksista syytetyn marokkolaisen Abderrahman Bouananen, joka oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Bouananen oikeudenkäynti on alkanut kangerrellen. Hän on käyttäytynyt oikeussalissa huonosti ja tänään saatiin lääkärinlausunto, jonka mukaan syytetty ei ole oikeudenkäyntikelpoinen.

Halla-aho kiistää, että säilöönoton tehostamisesta syntyisi suuri lisäkustannus.

–Systemaattisen säilöönoton ensisijainen funktio ei ole säilöä ihmisiä vaan toimia karkottavana tekijänä. Mitä kustannuksiin tulee, maksaahan kielteisen päätöksen saaneiden elättäminen, hoitaminen ja viihdyttäminen nytkin. Se, että alaovi pannaan lukkoon tai maastapoistamiskeskuksen ympärille rakennetaan aita, ei paljon lisäkustannuksia synnytä.

– Se, että näin ei toimita, on pelkkää saamattomuutta ja pelkuruutta. Lasku on kallis. Mykkäsen resepti on se, että annetaan työperusteinen oleskelulupa kaikille laittomasti maassa hengaileville, Halla-aho sanoo viitaten kokoomuksen pyrkimyksiin edistää työperäistä maahanmuuttoa.

Hallitus linjasi tammikuussa työperäisen maahanmuuton vahvistamisesta maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa.