Työttömyyskassan johtaja: Palkanmaksua muutettava – hitaus aiheuttaa työttömille ”kohtuuttomia” ongelmia

Työnantajien jähmeät palkanmaksukäytännöt aiheuttavat ongelmia sovitellun päivärahan maksamisessa, kritisoi Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja SAK:n julkaisemassa jutussa.

Hänen mukaansa palkkatiedot kulkevat liian hitaasti, eivätkä työttömyyskassat pysty palvelemaan sovitellun päivärahan hakijoita inhimillisessä ajassa. Ongelma olisi Korkeaojan mukaan ratkaistavissa ilman lakimuutoksia, jos työnantajat kehittäisivät palkanmaksujärjestelmiään.

Soviteltu päiväraha sovitetaan hakijan työtunteihin ja ideana on, ettei työtön menetä koko etuuttaan satunnaisten työtulojen takia. Soviteltua päivärahaa ei voida maksaa ennen kuin on tiedossa, paljonko hakija on ansainnut ja montako tuntia työskennellyt.

Huonolla tuurilla palkkalaskelmaa voi joutua odottamaan lähes kuukauden, kun työnantajat maksavat palkkoja ja palkkioita vain kerran kuussa. Tämän jälkeen kassa laskee rahan Korkeaojan mukaan käsipelillä, mikä myös vie oman aikansa. Korkeaojan mukaan etuuden hakijat joutuvat odottamaan sovittelua kohtuuttoman kauan.

Korkeaojan mukaan ongelmana on palkanmaksujärjestelmä, joka ei ole pysynyt yhteiskunnan kehityksen tahdissa. Hänen mielestään työnantajien pitäisi kyetä maksamaan palkkoja tarpeen mukaan, eikä vain tiettynä päivänä. Hän toivoo, että työnantajat kehittäisivät palkanmaksuaan ja käyttäisivät kehitykseen rahaa.

Korkeaoja purkaisi ay-liikkeen arvosteleman työttömyysturvan aktiivimallin, joka tuli voimaan vuoden alusta. Hänen mukaansa malli ei ratkaise työttömyysturvan ongelmia, eivätkä työt lisäänny turvaa leikkaamalla. Korkeaoja uudistaisi työttömyysturvaa puhtaalta pöydältä.

Korkeaoja painottaa, että aktiivimallin kaltaisia paniikkiratkaisuja ei enää pidä tehdä, vaan asiat on valmisteltava huolellisesti ja pitkäjänteisesti. Hän toivoo, että lainsäätäjät kuuntelisivat työttömyyskassoja tarkalla korvalla. Ajatus työttömyydestä kriisinä, johon ajautumisesta pitää rangaista, joutaisi Korkeaojan mielestä romukoppaan.

– Työelämän muutokset ovat tosi nopeasti nähtävissä työttömyyskassojen pöydillä. Meillä on koko ajan yhteys siihen, mitä pinnan alla oikeasti tapahtuu. Se tietotaito kannattaa ottaa käyttöön, Korkeaoja sanoo.