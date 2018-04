Hjallis Harkimo vastaa rahoituskysymyksiin – 30 000 euron raja ei vaikuta Liike Nytiin

Viime viikon torstaina kokoomuksesta eronnut ja poliittisen liikkeen Liike Nytin pystyyn laittanut Hjallis Harkimo kertoo rahoittaneensa Liike Nytin toiminnan toistaiseksi kokonaan itse.

– Olen itse rahoittanut tähän päivään mennessä ennen kuin alamme hakea rahoitusta. Ei siinä sen ihmeellisempää, Harkimo kommentoi Uudelle Suomelle.

Toistaiseksi rahaa ei ole kulunut Harkimon mukaan ”oikein mitään”.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että Harkimo on muun muassa teettänyt Taloustutkimuksella kyselyn siitä, millaisia ajatuksia kansalaisilla on politiikasta.

– Ei siihen kauheasti rahaa mennyt. En tiedä paljonko on mennyt. Teen laskelmaa sitten kun teen. Olen itse rahoittanut, Harkimo sanoo.

Harkimon mukaan Liike Nytissä mukana olevien asiantuntijoiden toiminta on perustunut tähän mennessä pitkälti vapaaehtoistoimintaan. Esimerkiksi liikkeeseen kuuluva Helene Auramo kertoi maanantaina Uudelle Suomelle, ettei hänelle makseta liikkeessä mukana olemisesta.

Vielä ei ole Harkimon mukaan selvää, mitä liikkeen pyörittäminen maksaa.

– Sitä nyt lasketaan ja mietitään budjettia. Kyllä me sitten kerromme, kun tiedämme.

Twitterissä käytiin maanantaina osin hämmentynyttä keskustelua Liike Nytistä ja puoluerahoitusta koskevista säännöksistä.

Liike Nyt rp:tä yksi rahoittaja voisi tukea 30 000 eurolla per kalenterivuosi. Jos jotain, niin Nyt-liike on jo nyt osoittanut, että vaalirahoituskohun jälkeen vuonna 2009 korjattu puoluerahoituslaki (puoluelaki 8 § - 8c §) ei enää ole ajan tasalla. Se on sitä rytmihäiriötä. — Jukka Manninen (@Jukka_Manninen) 23. huhtikuuta 2018

Lain mukaan puolue ei saa ottaa vastaan samalta tukijalta enempää tukea kuin 30 000 euron arvosta kalenterivuodessa. Vertailun vuoksi, 30 000 euroa on vain murto-osa suurten suomalaisten puolueiden budjeteissa.

30 000 euron raja ei koske puolueen lähiyhteisöä, mutta lähiyhteisön on kuitenkin kerrottava lahjoituksistaan. Puolueen on ilmoitettava lähiyhteisönsä tämän suostumuksella valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Harkimo kertoo olevansa tietoinen puolueiden yksittäisiä lahjoituksia koskevista rajoituksista. Liike Nytillä ei kuitenkaan ole Harkimon mukaan aikeita rekisteröityä puolueeksi.

Hän myös huomauttaa, että liike on ollut toiminnassa varsinaisesti vasta joitain päiviä. Yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitus on Harkimon mukaan jätetty, mutta sen käsittely on vielä kesken.