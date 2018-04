Näkökulma: Loikkari Kaj Turuselle löytyi ammottava markkinarako

Sinisestä tulevaisuudesta kokoomukseen loikannut kansanedustaja Kaj Turunen sanoo, että ”siirtymiseni taustalla ei ole suurta dramatiikkaa, vaan olen jo pidemmän aikaa todennut, että kokoomuksen politiikka vastaa parhaiten minun omaa ajatteluani”.

Varmaan näinkin. Turunen on taustaltaan yrittäjä, joille kokoomuslainen ajattelu sopii varsin usein.

Huomionarvoista kuitenkin on, että hän on ”sataprosenttisesti eteläsavolainen ja savonlinnalainen kansanedustaja”, kuten hän on itse kuvaillut.

Kokoomuksella taas ei ole yhtään kansanedustajaa Savonlinnasta, kun esimerkiksi keskustalla on Hanna Kosonen ja myös vihreillä Heli Järvinen, joiden lisäksi demareiden varakansanedustaja Jouni Backman on tuosta pienehköstä kaupungista.

Tämä tarkoittaa sitä, että kokoomuksessa Turunen ei tallo yhdenkään istuvan kansanedustajan varpaille, kun ajatellaan ensi kevään eduskuntavaaleja. Oli siis ammottava markkinarako, mitä ilmeisesti muissa suurissa puolueissa ei ollut vastaavalla tavalla tarjolla.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä hän saa vastaansa entisestä puolueestaan esimerkiksi työministeri Jari Lindströmin, jos tämä lähtee ehdolle. Suomalainen vaalimatematiikka on sellaista, että Turunen heikentää samalla Lindströmin läpimenon mahdollisuuksia, koska ei ole samassa vaalipiirissä keräämässä ääniä sinisten pottiin.

Entisestä Timo Soinin luottomiehestä ja entisestä perussuomalaisesta Kaj Turusesta tuli tänään uutisoidun loikkauksen myötä tuplaloikkaaja. Mahtaa perussuomalaisia naurattaa.

Kuka sinisistä lähtee seuraavaksi, missä vaalipiirissä ja mihin puolueeseen? Melkein kaikille nykyisille sinisille kansanedustajille äänikynnys on käytännössä mahdottoman korkealla.

Aamulehti laskeskeli hiljattain, että kaikkialla muualla paitsi Uudenmaan, Helsingin, Pirkanmaan ja Oulun vaalipiireissä sinisten on todennäköisesti saatava yli viisi prosenttia äänistä saadakseen vaalipiiristä edes yhden kansanedustajan tulevissa eduskuntavaaleissa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

