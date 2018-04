Kansanedustaja: ”Kasvispihvit” kiellettävä – eläinperäisten tuotteiden nimet pannaan kasvisruoissa

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) tivaa hallitukselta toimia kieltää kasvisruokien markkinointi eläinperäisten tuotteiden nimiä muistuttavilla nimillä.

Kärnä jätti tiistaina eduskuntaan kirjallisen kysymyksen eläinperäisten tuotteiden nimien käytön kieltämisestä kasvisruokien myynnissä ja markkinoinnissa. Hän vaati Suomenmaan mukaan jo viime marraskuussa, että vegaaninen majoneesi ja muut hänestä kuluttajaa harhauttavat tuotteet kiellettäisiin.

– Tofuperunat on myytävä suomessakin tofuperunoina, eikä ”vegaanisina makkaraperunoina” ja ”vegaaninen majoneesi” on myytävä kasvistärkkelyskastikkeena, jota se tosiasiassa on. ”Kasvispihvit” on myös laitettava pannaan, Kärnä sanoo tiedotteessa.

Kärnän mielestä Suomen pitäisi seurata Ranskaa ja kieltää sellaiset kuluttajille myytävät kasvisruokatuotteet, joiden nimet viittaavat eläinperäisiin tuotteisiin. Muun muassa BBC uutisoi viime viikolla, että Ranska päätti kieltää kasvisruokatuotteiden markkinoinnin lihaa ja maitotuotteita muistuttavilla nimillä, koska se johtaa kuluttajia harhaan.

Kirjallisessa kysymyksessään Kärnä tiedustelee Suomen hallitukselta, aikooko se ryhtyä toimenpiteisiin, että kuluttajia harhaanjohtavien tuotteiden myynti ja markkinointi kielletään myös Suomessa Ranskan esimerkin mukaan.

– Ranskassa todella arvostetaan omaa ruokakulttuuria ja maataloustuotantoa. Tämä Ranskan viimeisin päätös on yksi osoitus sen arvostuksesta. Toivon että Suomesta löytyy poliittista tahtoa lähteä samaan rintamaan, Kärnä sanoo tiedotteessa.