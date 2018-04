Ihmisiä on kuollut ”jatkuvasti” – nyt outo rajoite poistumassa Suomessakin

Hallitus on höllentämässä lakia elinten luovutuksesta niin, että jatkossa luovuttajina voivat toimia muutkin kuin vastaanottajan lähiomaiset tai läheiset. Eduskunta käsitteli esitystä eilen tiistaina istunnossaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli poissa paikalta, mikä herätti huomiota salissa, kun entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) pääsi esittelemään lakia.

–Räsänen joutuu hoitamaan ministerin hommia, huudahti Olavi Ala-Nissilä (kesk.).

Räsänen iloitsi mahdollisuudesta ja nosti heti esiin, että taustalla on Sari Tanuksen (kd.) lakialoite vuodelta 2016 ja osaltaan myös hänen oma vaikutuksensa. Räsänen pitikin esitystä hyvänä ja tärkeänä ja totesi, että muutos koskisi käytännössä etenkin munuaisten luovutuksia. Räsäsen mukaan ”joka vuosi” kuolee useita potilaita munuaissiirtoa odottaessaan.

–Elinsiirtoja tehdään Suomessa tarpeeseen nähden liian vähän ja elinsiirtoon sopivista elimistä on jatkuva pula. Meillä jatkuvasti kuolee henkilöitä sen vuoksi, että he eivät ajoissa saa siirrettävää elintä. Suomen nykyinen lainsäädäntö estää tällä hetkellä luovuttamasta munuaista sellaiselle sitä tarvitsevalle henkilölle, joka ei ole luovuttajan lähiomainen tai asu samassa osoitteessa, Räsänen sanoi eduskunnassa.

Lähiomaisiksi lasketaan nykylain mukaan aviopuoliso, lapsi, vanhemmat ja sisarukset, läheisiksi puolestaan avopuoliso tai muu luovuttajan kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Räsänen piti rajoitetta outona nykypäivänä.

–Tämä suppea tulkinta on rajannut ulkopuolelle esimerkiksi tädit, sedät, serkut ja ystävät. On sinänsä aika erikoista, että yhteinen kotitalous, yhteinen osoite, on Suomessa määrittävänä tekijänä vielä tällä hetkellä elinsiirroissa. Onkin välttämätöntä saada Suomen kudoslaki pohjoismaiselle ja yleiseurooppalaiselle linjalle.

Räsäsen mukaan Pohjoismaiden ja useiden muiden länsimaiden lainsäädäntö mahdollistaa sen, että uusiutumattoman elimen tai kudoksen luovuttajana voi toimia vastaanottajan ystävä tai muu terve vapaaehtoinen. Hänen mukaansa Suomessa tehdään vuosittain 200–250 munuaissiirtoa ja tällä hetkellä uutta munuaista odottaa 450 ihmistä.

–Sopivan munuaisen löytäminen kuolleelta luovuttajalta kestää keskimäärin puolitoista vuotta, ja moni joutuu odottamaan pidempään. Meillä noin 90 prosentissa munuaissiirroista siirre on saatu aivokuolleilta luovuttajilta, kun maailmanlaajuisesti keskimäärin 40 prosenttia munuaissiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta.

Räsänen huomautti, että munuaissiirto on myös kustannustehokas hoitomuoto ja säästää yhteiskunnan varoja satojatuhansia euroja dialyysihoitoon verrattuna.

–Dialyysihoito maksaa kunnalle noin 60 000 euroa vuodessa potilasta kohti, mutta suomalaistutkimusten mukaan toimiva munuaissiirre säästää jo ensimmäisen vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varoja noin 40 000 euroja vuodessa verrattuna dialyysihoitoon.

Lähetekeskustelussa esitystä kommentoi vain Ulla Parviainen (kesk.), joka iloitsi ja totesi, että monet ovat odottaneet sitä. Myös Räsänen huomautti, että kaikki lausunnonantajat kannattivat elinsiirtojen lisäämistavoitetta. Esimerkiksi Suomen Lääkäriliitto piti asiaa tärkeänä juuri pitkien elinsiirtojonojen takia.

– Toivon, että tämä ihmishenkiä säästävä lakimuutos saadaan mahdollisimman pian voimaan, koska meillä todellakin ne 450 henkilöä tälläkin hetkellä odottavat tätä mahdollisuutta munuaissiirtoon, Räsänen sanoi.

Esitys lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Täysistunnosta oli poissa yhteensä 46 kansanedustajaa.