Suomi lähettää valtavan hävittäjäpyyntönsä maailmalle – 5 kone-ehdokasta kisaa miljardeista euroista

Puolustusministeriö tiedotti keskiviikkona, että Suomen tarjouspyyntö Hornet-hävittäjien korvaajakoneesta lähetetään tällä viikolla konevalmistajille.

Niin sanotun HX-hankkeen tarjouspyyntö toimitetaan Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen hallinnoille välitettäväksi kaikille viidelle aiemmin annettuun tietopyyntöön vastanneelle konevalmistajalle. Kisassa on mukana viisi monitoimihävittäjää: Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 sekä Saab Gripen.

Suomi on korvaamassa 64 ikääntyvää Hornet-hävittäjäänsä. Hankinta on yksittäisenä tarjouskilpailuna todella suuri myös globaalissa mittakaavassa, totesi Eurofighter Typhoonin edustaja Uudelle Suomelle äskettäin. Suomi on varautunut 7–10 miljardin euron kustannukseen pelkän hävittäjien hankinnan osalta. Luvussa ei ole mukana miljardien eurojen ylläpito- ja kehityskustannuksia tulevan 30 vuoden aikana.

Lue Uuden Suomen uutisia HX-hankkeesta tämän koontilinkin takaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) käynnisti Hornet-kaluston korvaushankkeen vuonna 2015 hallitusohjelman mukaisesti. Hanke on nyt edennyt tietopyyntövaiheen kautta tarjouspyyntövaiheeseen. Perusteet ja ohjaus tarjouspyyntöön ovat valtioneuvoston puolustusselonteossa sekä puolustushallinnon useissa eri suunnitelmissa ja ohjeissa.

