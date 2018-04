Voiko Kärnä todella estää Väyrysen paluun? – Eduskuntapomo vahvistaa IL:lle: Väyrysestä tulossa ennakkotapaus

Paavo Väyrysen ja Mikko Kärnän tilanteesta on tulossa ennakkotapaus eduskunnassa, kertoo eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen Iltalehdelle.

Väyrysen paluu europarlamentista eduskuntaan on päättämässä häntä korvanneen Mikko Kärnän kansanedustajapestin. Kärnä vaikutti ensin hyväksyvän tilanteen ja toivotti Väyryselle kaikkea hyvää, mutta muuttikin torstaina linjaansa ja ilmoitti harkitsevansa Väyrysen valtakirjan eli hänen paluunsa riitauttamista. Kärnä vetoaa vastalauseessaan eduskunnan työjärjestykseen.

Apulaispääsihteeri Timo Tuovinen vahvistaa Iltalehdelle, että Väyrysen-Kärnän tapaus aiheuttaa todellista perustuslaillista pohdintaa eduskunnassa.

– Ollaan uuden tilanteen edessä. Ihan vastaavaa ei ole aikaisemmin ollut, Tuovinen sanoo lehdelle.

Tuovisen mukaan eduskunnan työjärjestyksessä otetaan kantaa menettelytapoihin vaalien jälkeen. Työjärjestyksen mukaan Euroopan parlamenttiin valitun kansanedustajan on ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, kumpaa tehtävää hän ryhtyy hoitamaan. Sen sijaan mepiksi ryhtyneen paluuseen siinä ei oteta kantaa. Iltalehden mukaan Brysselistä on palattu eduskuntaan, mutta se on johtunut siitä, että edustajien toimikausi Euroopan parlamentissa on päättynyt. Väyrynen on palaamassa kesken toimikauden ja omasta halustaan.

”Kyllä tätä täytyy oikeasti miettiä”

Tuovisen mukaan Väyrysen paluuaikeet tulevat johtamaan perustuslain 28. pykälän tulkintaan. Pykälän mukaan edustajatoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentin jäsenenä.

– Käsitykseni mukaan perustuslain kyseisestä pykälästä on erilaisia kantoja. Eli kyllä tätä täytyy oikeasti miettiä ennen kuin ollaan kesäkuun 10. päivän tienoilla, Tuovinen sanoo Iltalehdelle viitaten Väyrysen mainitsemaan paluupäivään.

Lue lisää:

Mikko Kärnä yllättää: Saattaa riitauttaa Paavo Väyrysen paluun

Paavo Väyrynen palaa eduskuntaan – eroaa keskustasta ja irtautuu sotesta

Enää 102 kansanedustajaa: Hallituksen sote-enemmistö supistui taas

Väyrynen käynnisti ruletin – Nyt löytyi varaehdokas, joka haluaa eduskuntaan: ”Olen käytettävissä”