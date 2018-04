Kokoomuslaiset tyrmistyivät: Mitä Suomi tekee? – ”On käsittämätöntä, että EU:n vapauksia ei haluta sallia”

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen ja europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ryöpyttävät kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esittämää alkoholin etämyynnin osittaista kieltoa.

Ministeriön työryhmä on selvittänyt eduskunnan tahdosta alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin säännösten selkiyttämistä. Asia jäi osittain auki alkoholilain kokonaisuudistuksessa.

Työryhmän esityksen mukaan alkoholin verkkokauppa olisi jatkossakin mahdollista niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille, kunhan alkoholin enimmäispitoisuus olisi korkeintaan 5,5 prosenttia. Sen sijaan yli 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien etämyynti Suomeen ”olisi edelleen kielletty, mutta tuotteita olisi mahdollista etäostaa”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Jaana Pelkonen pitää ministeriön tiedottamista harhaanjohtavana.

– Suomen laissa ei ole mitään alkoholin etämyynnin kieltoa, eikä ole koskaan ollutkaan. Ministeriö ei näin ollen voi väittää, että yli 5,5-prosenttisten osalta etämyynti olisi ”edelleen” kiellettyä. Toiminta on täysin laillista, ja se olkoon sitä jatkossakin. Miten ministeriö voi levittää väärää tietoa, Pelkonen kysyy tiedotteessaan.

– Etämyyntikielto ei ole nykyisellään laissa, sanoo myös Petri Sarvamaa.

– Ei siis voida sanoa, että se olisi edelleen kielletty.

Kokoomuslaiset jättävät mainitsematta, että vaikka etämyyntiä ei kielletty lakitekstissä, etämyynti katsottiin kuitenkin kielletyksi lain perusteluissa. Toisaalta tällä hetkellä etämyynti on perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan sallittua. Lue lisää: Alkoholilaissa yksi kohta jäi ratkaisematta – Etämyynnin selvitykselle 3 kk aikaa

Kaksikko ihmettelee muutenkin hanketta. Pelkosen mukaan kyse täytyy olla halusta suojella Alkon taloudellisia etuja, koska esitys hankaloittaisi ”laatuviiniharrastusta”.

– On käsittämätöntä, että EU:n tuomia vapauksia ja hyötyjä ei haluta sallia suomalaisille. Etämyynnin rajoittamisella tai kieltämisellä ei ole mitään merkitystä alkoholihaittojen tai järjestyshäiriöiden torjumisen kannalta. Kyse on puhtaasti Alko OY:n taloudellisten etujen lyhytnäköisestä suojelusta.

Sarvamaan mielestä esitys on Suomen alkoholipolitiikan uusi pohjanoteeraus ja hänen mukaansa lain kirjaaminen olisi myös vastoin EU:n perusvapauksia. Näihin kuuluu muun muassa tavaroiden vapaa liikkuvuus. Sarvamaa ennustaa, että ratkaisu ei tule kestämään EU:n tuomioistuimen tarkastelua.

– Aion tehdä kaikkeni EU:ssa sen eteen, että Suomen valtio joutuu purkamaan koko paketin, jos tämä viedään Suomen lakiin, meppi sanoo.

Etämyynnissä myyjän vastuulla on huolehtia verojen maksusta, ja näin ollen sen salliminen Pelkosen mukaan tuottaa verotuloja Suomeen. Sen sijaan työryhmän esityksessä mainittu etäostomahdollisuus on Pelkosen mukaan ”vain näennäinen, koska menettely on raskas ja monimutkainen”.

– Oikea linja olisi tehdä verojen maksaminen mahdollisimman helpoksi ja minimoida byrokratia sen sijaan, että näperrellään kieltojen ja lupavaatimusten kanssa, hän sanoo.

