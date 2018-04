Väyrynen älähtää Kärnälle paluunsa riitauttamisesta: ”Uskomatonta” – Tähtää sekä eduskuntaan että Brysseliin

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen vastaa blogissaan Mikko Kärnälle (kesk.), joka on uhannut riitauttaa Väyrysen paluun eduskuntaan. Väyrynen syrjäyttäisi palatessaan Kärnän eduskunnasta.

Väyrynen ilmoitti keskiviikkona palaavansa eduskuntaan kesäkuun alussa. Kärnä vaikutti ensin hyväksyvän tilanteen ja toivotti Väyryselle kaikkea hyvää, mutta muuttikin torstaina linjaansa ja ilmoitti harkitsevansa Väyrysen valtakirjan eli hänen paluunsa riitauttamista. Kärnä vetoaa vastalauseessaan eduskunnan työjärjestykseen.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen kommentoi eilen torstaina Iltalehdelle, että tilanteesta on tulossa ennakkotapaus eduskunnassa. Tuovinen vahvistaa, että tapaus aiheuttaa todellista perustuslaillista pohdintaa eduskunnassa.

– Ollaan uuden tilanteen edessä. Ihan vastaavaa ei ole aikaisemmin ollut, Tuovinen sanoo Iltalehdelle.

Eduskunnan työjärjestyksessä ei oteta kantaa mepiksi ryhtyneen paluuseen. Iltalehden mukaan Brysselistä on palattu eduskuntaan, mutta se on johtunut siitä, että edustajien toimikausi Euroopan parlamentissa on päättynyt. Väyrynen on palaamassa kesken toimikauden ja omasta halustaan. Lue tarkemmin: Voiko Kärnä todella estää Väyrysen paluun? – Eduskuntapomo vahvistaa IL:lle: Väyrysestä tulossa ennakkotapaus

Väyrynen syyttää Kärnää julkisuushyökkäyksestä ja vähättelee tilannetta.

–Kärnä perustaa väitteensä siihen, että paluuseen liittyvää menettelyä ei ole kirjattu eduskunnan työjärjestykseen. Uskomatonta. Luotan siihen, että paluuseeni liittyvät käytännön kysymykset selvitetään nopeasti eduskunnan ja Euroopan parlamentin kesken, Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Väyrynen myös maalailee valoisaa tulevaisuutta perustamalleen Kansalaispuolueelle, joka jakautui kahtia maaliskuun alussa ja riitelee jo käräjäoikeudessa asti. Väyrynen on ilmoittanut eroavansa keskustasta ja jatkavansa Kansalaispuolueessa. Hän sanoo blogissaan, että ratkaisu oli raskas, mutta hän epäonnistui taistelussaan keskustan palauttamisesta ”talonpoikaisille, alkiolaisille ja kekkoslaisille juurilleen”.

Ehdolle kaksissa vaaleissa

Väyrynen toteaa luottavaisena, että Kansalaispuolue nousee valta-asemiin seuraavissa vaaleissa. Ensi vuonna on sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit, joihin Väyrynen erityisesti viittaa, vaikka myös maakuntavaalit on määrä järjestää jo tämän vuoden lokakuussa, jos suunnitelmat pitävät.

– Euroopan parlamentin vaaleissa Kansalaispuolue on ainoa vaihtoehto niille, jotka eivät hyväksy Euroopan unionin kehittämistä ylikansalliseksi liittovaltioksi, tulonsiirtounioniksi ja sotilasliitoksi. Olen ehdokkaana ja kokoan rinnalleni vahvan joukkueen, jolla meillä on hyvät mahdollisuudet saada kaksi paikkaa Euroopan parlamenttiin. Sinne pyrimme muodostamaan uuden parlamenttiryhmän tavoitteitamme toteuttamaan.

Suunnitelmat ovat suuret myös eduskuntavaalien suhteen. Väyrynen ilmoittaa olevansa Kansalaispuolueen pääministeriehdokas, mikä on ollut esillä myös ennen puolueen jakautumista.

– Ensi kevään vaaleissa voimme nousta myös suurimpien eduskuntapuolueiden joukkoon. Eduskuntavaaleissakin keskeisessä asemassa ovat ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikan kysymykset. Niiden tuloksen ratkaisee kuitenkin kamppailu Suomen sisäpolitiikan suunnan muuttamiseksi.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet saada vähintään yksi kansanedustaja jokaisesta manner-Suomen vaalipiiristä. Kansalaispuolue tarjoaa väylän politiikan ytimeen niille, jotka haluavat vaikuttaa Suomen, Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen ja jotka hyväksyvät puolueen säännöt ja tavoitteet.

Väyrysen mukaan hänen riitakumppaninsa Sami Kilpeläinen ja Piia Kattelus ”ryhtyivät kaappaamaan itselleen määräysvaltaa puolueessa”, minkä onnistumiseen Väyrynen ei usko. Väyrynen on tehnyt moitekanteet kaksikon järjestämistä kokouksista, joiden päätösten täytäntöönpano on keskeytetty. Kattelus ja Kilpeläinen puolestaan ovat jättäneet Valtion talouden tarkastusvirastolle kantelun Väyrysen vaalirahailmoituksesta.

Toistaiseksi Kansalaispuolueen toiminta onkin lamaantunut myös Väyrysen mielestä, kun ”sillä ei ole oikeustoimikelpoista hallitusta”. Väyrynen odottaa aluehallintoviraston päätöstä siitä, saako hän järjestää ylimääräisen yleiskokouksen puolueen järjestyksen palauttamiseksi.

