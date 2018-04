Vasemmiston Kontula ja kokoomuksen Lepomäki löysivät yhteisen sävelen: ”Ensimmäinen allianssi”

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kiitteli kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) tekemää työtä torstaina julkistetun kirjan eteen.

– Olen hirvittävän iloinen siitä, että sentään jotkut poliitikot näkevät vaivaa tänä päivänä sen eteen, että ajattelevat ja kirjoittavat. Kovasti toivoisin, että tämä ilmiö yleistyisi laajemminkin. Meillä on paljon kritiikkiä, mutta vähän ihmisiä, jotka koittavat etsiä siihen ratkaisuja, Kontula sanoi torstaina kirjanjulkistustilaisuudessa.

Lepomäki julkaisi torstaina noin 700-sivuisen kirjansa Vapauden voitto (Otava), jossa hän tarttuu maamme ongelmakohtiin ja maalaa kuvaa tulevaisuuden Suomesta.

– Minulla on pysynyt aina kynä hyvin kädessä. Kuten entinen teekkari sanoisi, kirjoitan mieluummin kuin hyvin, mikä näkyy sivumäärässä, Lepomäki vitsaili.

Julkistustilaisuudessa Kontula tiedusteli Lepomäeltä, kuinka hän aikoo saada kansan vankan tuen esittelemilleen radikaaleille uudistuksille, kuten ansioturvan uudistukselle.

– Onko tähän joku strategia mietitty? Minua kiinnostaa siksi, että jos keksit, minäkin voisin sitä käyttää, Kontula sanoi.

Kontulan kysymys sai yleisössä aikaan naurunremakan, jonka jälkeen Lepomäki pääsi vastaamaan.

– Me muodostammekin Annan kanssa jo ensimmäisen allianssin, Lepomäki sanoi.

Hän jatkoi kertomalla ajatuksistaan ansiosidonnaisen korvaamisesta perustilimallilla. Lepomäen mielestä hyvän työllisyyden ja vahvan perusturvan vallitessa ei olisi syytä holhota progressiivisesti hyväosaisia ja antaa heille muuta väestöä parempaa sosiaaliturvaa ja työsuhdeturvaa koskevat ehdot.

– Tämä on sellainen aihe, josta voitaisiin paljon keskustella. Me voisimme tehdä seuraavan kirjan [Kontulan kanssa] yhdessä. Anna on kirjoittanut hyvin siitä, kuinka merkittävä osa tulonsiirroista kohdistuu keski- ja hyvätuloisille, Lepomäki jatkoi.

Hän myös totesi, että köyhistä huolehtiva hyvinvointivaltio, jossa kaikilla tulonsiirroilla on tulonjakovaikutus, ei ole enää pitkään aikaan pitänyt paikkaansa.

– Osittain tällainen bingo myös ylläpitää sellaisia valtarakenteita, jotka eivät ehkä enää palvele kansaa, Lepomäki sanoi.

Julkistustilaisuudessa ja kirjassaan Lepomäki peräänkuuluttaa ylipäätään muutosta keskustelukulttuuriin. Toisten mielipiteiden alas ampumisen ja tietyissä asioissa, kuten ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä hyssyttelyn sijaan pitäisi Lepomäen mielestä käydä aktiivista keskustelua.

Uudelle Suomelle ja Kauppalehdelle torstaina antamassaan videohaastattelussa Lepomäki sanoi, että kaikkien olisi aika keskittyä siihen, että saamme maamme asiat kuntoon.

– Se edellyttää sitä, että katsomme maailmaa avoimin mielin, Lepomäki sanoo videolla.