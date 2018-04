Valtakunnansovittelija Minna Helle vaihtaa leiriä kesken vaikean riidan: ”Parempi että irtisanoudun välittömästi”

Valtakunnansovittelija Minna Helle, 45, on valittu Teknologiateollisuuden uudeksi työmarkkinajohtajaksi. Helle aloittaa tehtävässään 1.6.2018.

Nykyinen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen luopuu samaan aikaan työmarkkinajohtajan tehtävästä, mutta jatkaa Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana 30.6.2018 asti.

Helle siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi valtakunnansovittelijan tehtävästä, josta hän on irtisanoutunut 27.4.2018.

Helle avaa tarkemmin lähtönsä taustoja kirjoituksessa LinkedInissä. Hän kertoo, että Teknologiateollisuudesta otettiin häneen yhteyttä yllättäen. Hän myöntää, että rakennusalan vaikea riita on kesken, mutta huomauttaa, että liittokierros on lopuillaan ja siinä mielessä aika on rauhallinen.

–Riita on vaikea, mutta teknisesti yksinkertainen. Sovittelusta ei ole ollut siihen toistaiseksi apua, eikä tällä hetkellä ole sovittu uusia sovittelutapaamisia. Osapuolet neuvottelevat keskenään. Riita siirtyy nyt joka tapauksessa toisen sovittelijan hoidettavaksi, eikä katkoksia tule.

–Sovittelija-instituution puolueettomuutta on suojattava. Kun päätökset on tehty, on parempi että irtisanoudun välittömästi, hän kirjoittaa lähdöstään.

Helle viittaa myös menneisyyteensä ay-johtajana.

– Minua edeltäneet valtakunnansovittelijat ovat siirtyneet virasta eläkkeelle. Meillä ei ole viime vuosikymmeniltä esimerkkiä työelämässä aktiivisesti toimivasta valtakunnansovittelijasta. Minulla on työuraa jäljellä vielä yli kaksikymmentä vuotta. Ehdin ja haluan tehdä vielä paljon.

Aiemmin Helle on työskennellyt muun muassa Toimihenkilöliitto STTK ry:n edunvalvontajohtajana, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtajana sekä Akava ry:n ja Tehy ry:n edunvalvontajohtajana.

– Minulla on pitkä ura erilaisissa tehtävissä takana. Siirtyminen työnantajajärjestön vaikuttajaksi ja pääneuvottelijaksi on minulle askel uuteen, Helle sanoo tiedotteessa.

– Sen askeleen otan avoimin ja innokkain mielin. On hienoa olla mukana uudistamassa Teknologiateollisuutta ja auttaa sen jäsenyrityksiä menestymään kovassa globaalissa kilpailussa, Suomen etua edistäen. Samalla minulla on mahdollisuus oppia ja uudistua itse. Oppiminen ja uudistuminen ovat aina olleet sydäntäni lähellä, hän sanoo.

Lähde osin: Kauppalehti