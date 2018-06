Petteri Orpo paljasti kaksi pelkoa, joista toinen liittyy soteen: ”En tiedä, kumpaa enemmän pelkään”

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää, että sote-uudistuksen käsittelyaikataulun kanssa on eduskunnassa ”haasteita”.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut erimielinen soten eduskuntakäsittelyn aikataulusta, ja juhannuksen alla aikataulusta puhkesi ilmiriita. Opposition edustajat ovat olleet sitä mieltä, ettei uudistuksen käsittelyllä ole kiire. Orpo on kuitenkin toista mieltä.

–Jos ei ennen syysistuntokautta tapahdu mitään, silloin tämä venyy, hän sanoi Uuden Suomen ja Kauppalehden haastattelussa tänään.

Hän olettaa kuitenkin, että asiat etenevät kesällä eduskunnassa.

– Oletan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyisi sopimaan aikataulun aikataulusta ja, että se jatkaa tämän viikon jälkeen yhden viikon verran pidemmälle ja kesäaikana valiokuntaneuvokset lomiensa asettamissa rajoissa kirjoittaisivat luonnoksen mietinnöstä ja sitä olisi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mahdollisuus tulla käsittelemään taas elokuulla. Tämä on asia, joka on valiokunnan käsissä ja yksi polku, mistä on puhuttu, Orpo pohtii.

Tämän jälkeen lakipakettia pääsisi taas vatvomaan perustuslakivaliokunta, jonka näkemyksiin hallitus viime viikolla vastasi vastineessaan.

–Perustuslakivaliokunta pääsisi mahdollisesti elokuussa käsittelemään luonnosta. On puhuttu, että perustuslakivaliokunnan käsittely vaatii viikkoja. Sen jälkeen se palaa uudelleen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja sitten tiedetään, koska on valmista äänestyksiin.

Joka tapauksessa mennään siis reippaasti syksyn puolelle ennen kuin eduskunnan suuri sali pääsisi aikaisintaan äänestämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja siinä samalla maakuntauudistuksesta. Tämän jälkeen pitäisi pitää maakuntavaalit, joiden yhtenä ajankohtana on yleisesti pidetty huhtikuuta 2019, jolloin pidetään myös eduskuntavaalit.

Yhtenä kantona kaskessa on pidetty kokoomuksen eduskuntaryhmää, missä jo kaksi edustajaa on livennyt ryhmästä ja yksi lähtenyt omille teilleen. Orpo uskoo kuitenkin uudistuksen läpimenoon kokoomuksen piirissä, kun tavoitteista ei lipsuta.

Eniten viime päivinä on puhuttanut EU-notifiointi. Viimeksi tänään Kuntaliiton yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki varoitteli Helsingin Sanomissa notifiointiin liittyen, että sote-uudistuksesta hallituksen esittämässä muodossa seurannee oikeusprosesseja, jotka ”voivat pahimmillaan halvaannuttaa uudistuksen täytäntöönpanon vuosikausiksi”.

Orpo luottaa ministeriönsä vikamiehiin, Päivi Nergiin ja muihin, kuin vuoreen.

–Tästä on erilaisia näkemyksiä ja itse luotan virkavastuulla annettuun arvioon. Tästä on lähdetty liikkeelle sillä kulmalla, että vahvistetaan ei-taloudellisuutta ja varmistetaan, ettei tähän sisälly kiellettyä valtiontukea.

Jos kaikki menee hallituksen kannalta hyvin ja lainsäädäntö onnistuu, valinnanvapaus sote-palveluissa alkaa porrastetusti niin, että viimeistään vuonna 2022 aikana pitäisi kaikkien maakuntien olla sote-keskuksineen täydessä vauhdissa.

Koska silloin eletään jo uuden hallituksen aikaa, on moni arvellut kenties pääministerinä silloin istuvan Antti Rinteen (sd.) vesittävän kokoomukselle tärkeän valinnanvapauden.

Rinne itse on puhunut viime aikoina mallin ”korjaamisesta”, ja asia mietityttää myös Orpoa.

–Aina lakeja voidaan muuttaa. Samalla tavalla pelkään sitä, että jos tulee vasemmistovetoinen hallitus Suomeen, se luultavasti kiristää ihmisten verotusta ja yrittämisen veroja. En tiedä, kumpaa enemmän pelkään, Rinteen kanssa pääministeriydestä kamppaileva Orpo kuittaa.

Hänen mukaansa soten kanssa ei pitäisi alkaa vatvoa edestakaisin, jos hallituspohja vaihtuu. Tosin on hänellä myös luottamusta Antti Rinteeseen.

–On suomalaisen yhteiskunnan kannalta erittäin ongelmallista, jos lähdetään vaaleihin purkamaan edellisen hallituksen tekemisiä. Meillä ei ole ollut oikein sellaista kulttuuria tässä maassa. Vastuullisesti ottaen seuraava hallitus keskittyy toimeenpanoon ja tekee tarvittavia korjauksia. Jos tekisi systeemimuutoksen toiseen suuntaan, se olisi pois ihmisiltä. En usko, että Antti Rinne tekisi tätä, Orpo sanoo.