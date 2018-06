Kansanedustajan raju syytös: ”Valiokunta ohitettiin täysin tylysti hiljentäen”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) paheksuu valiokunnan sivuuttamista julkisen talouden suunnitelman käsittelyssä.

Eduskunnassa on käsitelty tänään valtion julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019–2022. Juvonen kritisoi sitä, ettei suunnitelmassa arvioida sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia julkisen talouden tilaan.

– Sote-uudistuksen vaikutukset julkiseen talouteen on jätetty arvioimatta, mutta kuitenkin hallitus pitää kynsin hampain kiinni mantrasta, 3 miljardin kustannussäästöistä. Hallitus ei voi kiistää sitä tosiseikkaa, että sote-uudistus tuo tullessaan maakuntatalouden osalta suuria ongelmia tulevaisuudessa, mutta tulee myös heikentämään ihmisten tilannetta palvelujen saajana, eduskunnassakin tänään puhunut Juvonen sanoo tiedotteessa.

Juvonen pitää erityisen paheksuttavana sitä, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunta päässyt lainkaan lausumaan kyseisestä suunnitelmasta, vaan ”valiokunta ohitettiin täysin tylysti hiljentäen”.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta laitettiin sote-mottiin, emmekä päässeet lausumaan valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta. Totuuden torvi, asiantuntijavaliokunta haluttiin hiljentää, Juvonen syyttää.

–Tylyä toimintaa, vaikkakin juuri sosiaali- ja terveysvaliokunta on se, joka valmistelee soteen liittyvät mietinnöt. Emme ole pelkkä kumileimasin vaan olemme paljon vartijana ja perustuslakivaliokunnan esiin nostamien epäkohtien korjaajina. Ja juuri soten rahoitus on yksi asia, jonka perustuslakivaliokunta on nostanut esiin korjattavana kohtana.

Juvosen mukaan säästöjä haetaan ihmisistä, hoidosta ja heidän palveluistaan. Myös sote-henkilöstön tilanne on Juvosen mielestä huolestuttava ja ”heidän keskuudessaan on käynnissä jo paniikinomainen henkilöstöbingo”.

–Työntekijät pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Palkkaharmonisointi on nostamassa palkkoja, mutta tuleeko se koskettamaan kaikkia sote-henkilöitä. Pahoin pelkään, että tulossa on valtavat yt-neuvottelut ja osa sotehenkilöstöstä jää ilman työtä. Säästöä tehdään henkilöstökuluista, Juvonen sanoo.

Juvonen kysyy, mikä on sotepalvelujen hinta kansalaisille tulevaisuudessa. Hän huomauttaa, että sote-uudistukseen liittyvä asiakasmaksulaki loistaa poissaolollaan.

–Onko tulevaisuudessa työtä sotekentällä ja riittävästi hoitajia vai korvataanko vanhustenhoitaja digitekniikalla, kuten Hetemäen raportissa kerrottiin. Kotihoitajan kotikäynti turvataan tulevaisuudessa tietokoneen ja kännykän välityksellä, ihmistä ja hoitavaa kättä ei kuitenkaan korvaa kukaan, Juvonen sanoo.