”Valkoista savua” eduskunnasta: Sote-sopu syntyi – uudistus lykkääntymässä vuodella

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päässyt sopuun sote-käsittelyn aikataulusta. Käsittely jatkuu ja valiokunta on myöntänyt sitä varten yksittäisiä lisäpäiviä kesälle, mutta uudistuksen voimaantulo näyttää silti lykkääntyvän vuodella, kuten hallituskin on jo ennustanut.

– Valkoista savua sote-valiokunnasta. Hyvä että päästiin sopuun työn jatkamisesta, kertoo oppositiopuolue Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (r.) Twitterissä.

– Koko uudistus näyttää viivästyvän vuodella – jos eduskunta ylipäätään tulee äänestämään sen puolesta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvistaa Twitterissä, että päätetty aikataulu mitä todennäköisimmin tarkoittaa uudistuksen siirtymistä vuodelle eteenpäin.

– Hyvä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta sopi lisäpäivistä työhönsä, mutta vauhti ei riitä. Sote-uudistus siirtyy vuodella eteenpäin, ellei ihmeitä tapahdu, Kaikkonen twiittaa.

Sote-valiokunta tiedottaa, että se on päättänyt kokoontua ensi viikolla perjantaihin 6. heinäkuuta saakka. Lisäksi valiokunta on päättänyt, että se pitää yhden kokouksen 20. elokuuta sekä syyskuussa ensimmäisen kokouksen jo maanantaina 3.9. Myös Yle kertoo aikataulusta todeten, että sen arvioidaan väistämättä johtavan uudistuksen viivästymiseen.

Aikataulun vahvistaa muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän tiedottaja Emilia Tervonen Twitterissä. Alla muita asiaan liittyviä twiittejä.

Vit rök från social-och hälsovårdsutskottet. Bra att man kunnat enas om hur arbetet fortsätter. Viktigt nu att regeringen ger utskottet arbetsro. Och hela reformen ser ut att skjutas upp med ett år - ifall riksdagen på slutrakan överhuvudtaget kommer att rösta för den! #sote — Anna-Maja Henriksson (@anna_maja) June 26, 2018

Huomenta Suomi!#Sote -valiokunta jatkaa työtään täysin toimintakykyisenä, voimissaan ja ihan hyvällä fiiliksellä. Jatkamme vastine- ja asiantuntijakuulemisia 6.7 asti. — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) June 26, 2018

Aikataulu tarkoittanee myös sitä, että pääministeri Juha Sipilä antaa eduskunnalle tiedonannon sote-uudistuksen toteutumisen uudesta aikataulusta ja eduskunta äänestää tältä pohjalta, nauttiiko hallitus yhä sen luottamusta.