”Mitä Sipilän lausunto todellisuudessa tarkoitti?” – Eduskunnassa odotetaan pääministerin vastausta

Oppositiopoliitikot odottavat kieli pitkällä, millaisiin toimiin pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ryhtyy eduskunnan sote-valiokunnan aikataulupäätöksen jälkeen.

Sipilä väläytti maanantaina Ylen A-studiossa tiedonantoa sote-uudistuksesta sekä hallituksen luottamuksen mittaamista eduskunnassa, mikäli sote-uudistuksen aloitus siirtyy vuoteen 2021. Nyt näin näyttää käyvän, sillä sote-valiokunta ei lisännyt kesäkuukausille työpäiviä hallituksen toivomissa määrin. Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen arvioi, että soten voimaantulo siirtyy vuodella, jos ihmeitä ei tapahdu.

Juha Sipilä ei ole vielä kommentoinut valiokunnan päätöstä. Häneltä odotetaan lausuntoa myöhemmin tänään.

– Nyt on myös syytä kysyä, että mitä pääministeri Juha Sipilän eilinen lausunto hallituksen tiedonannosta todellisuudessa tarkoitti. Onko sellainen tulossa, vai oliko eilinen ulostulo vain heitto, jolla haluttiin vain sähköistää sotetunnelmaa. Soteuudistuksen viivästyminen on jälleen kerran yksi lisäisku hallitukselle ja hallituksen luottamus on koetuksella, sanoo sote-valiokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) tiedotteessa.

Samaa miettii Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Nyt odotetaan tuleeko hallitukselta tiedonanto. Luottamusäänestys koskisi siinä tapauksessa lähinnä hallituksen toimintatapoja, ei sote-uudistuksen sisältöä. Ja eikö pääministerin pitänyt olla Brysselissä loppuviikosta? Siellä taitaa olla tärkeä huippukokous, oppositiojohtaja pohti Twitterissä.

Arja Juvonen huomauttaa tiedotteessaan, että vaikka valiokunta lisää kokouksia, ”se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laaja sotelakipaketti saataisiin valmiiksi elokuuhun mennessä”. Sipilän asettama ehto oli valiokunnan lausunnon valmistuminen heinäkuun aikana. Pääministerin saaman virkamiesarvion mukaan sote-maakunnat ehtisivät tällöin aloittaa vuoden 2020 alusta, mutta muuten aloitus siirtyy vuoteen 2021.

– Kuulemme parastaikaa vastinetta sosiaali- ja terveysministeriöstä liittyen perustuslakivaliokunnan esittämiin huomioihin ja korjausvaatimuksiin ja asiantuntijakuulemiset myös valinnanvapauslakiin ovat vielä edessä. Odotamme myös lakivaliokunnan lausuntoa, Juvonen selittää työn keskeneräisyyttä.

