Hallituksen kohtalo ratkesi – Juha Sipilä sai tuen sinisiltä ja kokoomukselta: ”Ei ollut kriittistä”

Kokoomuksen, sinisten ja myös keskustan eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet sote- ja maakuntauudistuksen uuteen aikatauluun. Kaikkien eduskuntaryhmien päätökset olivat yksimielisiä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vaati aiemmin tiistaina ryhmiltä sitoutumista kahteen päivämäärään: uudistus tulee voimaan vasta 1. tammikuuta 2021 ja maakuntavaalit pidetään aikaisintaan toukokuussa 2019. Todennäköisesti vaalit liitetään toukokuun eurovaaleihin, koska eduskuntavaalit ovat jo ensi huhtikuussa. Sipilä arvioi tiistaina, että lykkääntymisestä aiheutuu 200 miljoonan euron lisäkulut, jotka ryhmien myös tuli hyväksyä tiistain kokouksissaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, ettei keskustelu eduskuntaryhmässä ollut kriittistä. Siniset ehdottivat lisäksi euro-, eduskunta- ja maakuntavaalien yhdistämistä, mistä Orpo ei innostunut, mutta totesi, että "jätetään se puoluesihteerin pöydälle mietittäväksi". Sen sijaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen piti ajatusta henkilökohtaisesti hyvänä, mutta totesi, että asiasta tulee vielä keskustella muiden puolueiden kanssa.

Orpo totesi, että lisäaika auttaa maakuntien valmistelutyössä.

Kaikissa eduskuntaryhmissä oltiin pettyneitä lykkääntymiseen, joka johtui liian tiukaksi käyneestä aikataulusta lakipaketin käsittelyssä eduskunnassa.

–Koko kansakunta on kyllästynyt tämän asian vatvomiseen, kukaan ei toivo että tämä venyy. Mutta jotain hyvää tässäkin on, nyt voimme yhdistää euro-, eduskunta- ja maakuntavaalit. Näin saamme tehokkuutta vaaliprosessiin, sanoi sinisten puheenjohtaja Sampo Terho.

Terhon mukaan on tärkeää, että hallitus pystyy jatkamaan työtään.

–Hallitus on onnistumassa tavoitteessaan työllisyyden suhteen. Sotessa mennään nyt eteenpäin uudella aikataululla, me olemme sitoutuneet viemään soten päätökseen.

Terho uskoo, että sote saadaan valmiiksi, vaikka aikataulu venyykin.

–Uskon, että se tulee valmiiksi. Uudistus on maineestaan huolimatta hyvä kansalaisten kannalta. Se parantaa palveluja, lyhentää jonoja ja lisää tasa-arvoa. Viivästyminen on valitettavaa, mutta sille ei nyt mitään mahda. Kyseessä ovat eduskunnan aikataulut, eivät hallituksen. Nyt eduskunnalla on realistinen aikataulu, valiokunnat saavat tehdä rauhassa työtä, eivätkä enää äärimmäisessä paineessa. Mutta löysäilyä eduskunnassa tämä ei enää salli.

Luottamusäänestystä ei tulekaan

Sipilä ehti väläyttää maanantai-illan Ylen A-studiossa hallituksen tiedonantoa, joka olisi päättynyt luottamusäänestykseen. Tiistaina Sipilä kuitenkin ilmoitti, että sote-tuki haetaan suoraan eduskuntaryhmiltä, minkä jälkeen hän antaa keskiviikkona pääministerin ilmoituksen sote-uudistuksen voimaantulon lykkääntymisestä.

Menettely on kevyempi, eikä luottamusäänestystä ole. Sipilän mukaan tiedonantomenettelyn kanssa olisi tullut liian kiire, koska eduskunta jää lomalle jo torstaina ja hän itse on loppuviikosta EU-huippukokouksissa. Eduskunta käy asiasta kuitenkin parin tunnin keskustelun, ja myös oppositio pääsee näin lausumaan kantansa.

Sipilän on arveltu haluavan mittauttaa sote-tuki ennen kaikkea kokoomuksen takia, sillä kokoomuksen rivit ovat rakoilleet ja tähän mennessä kaksi kansanedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä sotea vastaan: Elina Lepomäki ja Susanna Koski. Myös muita epäilijöitä on ollut. Käytännössä hallitus olisi luultavasti saanut luottamuksen, jos siitä olisi äänestetty keskiviikkona, sillä Lepomäki ilmoitti tänään Ylen Politiikkaradiossa äänestävänsä hallituksen luottamuksen puolesta, mutta sotea vastaan. Sote-lakipaketista on määrä äänestää vasta syksyllä, eikä lopullinen kokonaisuus ole vielä selvillä.

Orpo totesi tänään toivovansa, että Kosken ja Lepomäen kanta viisastuu samalla, kun esitys kehittyy. Hän painotti, ettei ole mitään viitteitä siitä, että kokoomuksessa olisi lisää sote-kapinallisia.

–Kokoomuksen ryhmä on hyvin rauhallinen tämän ratkaisun kanssa. Jopa ehkä siinä mielessä helpottunut, koska se paine tehdä nopeasti valtava laki, oli aika suuri, Orpo sanoi ja toivoi, että lisäaika käytetään nyt hyvin.

Uudistus on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, minkä jälkeen perustuslakivaliokunta antaa siitä uuden lausunnon. Lopullinen äänestys tapahtuu sote-valiokunnan laatiman mietinnön pohjalta. Kokoomus on aiemmin sanonut puheenjohtajansa Petteri Orpon suulla, ettei puolue tue sotea, ”jos yhtälö ei toimi”, joten jonkinlaisen arvion puolue tehnee vielä lopullisen paketin pohjalta.