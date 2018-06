Antti Kaikkonen varoitti ”trumpcaresta” ja vetosi voimakkaasti SDP:hen: ”Jatkuuko jarrutus?”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vetosi voimakkaasti SDP:hen keskustan ryhmäpuheessa, jonka hän piti pääministerin ilmoituksen yhteydessä.

Kaikkosen mukaan vatvominen riittää, ja edessä on päätösten aika, sillä Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa on pitkään ollut vakavia ongelmia.

– Ongelmat johtuvat siitä, että me päättäjät emme ole yli kymmenen vuoden aikana pystyneet uudistuksiin, joilla suomalaisten palvelut laitetaan kuntoon. Etenkin tänä keväänä meno osalla eduskuntaa on ollut kuin b-luokan saippuasarjassa. Sumeilematon politikointi on ajanut ihmisten palvelujen ja Suomen edun edelle, Kaikkonen syytti.

Keskusta on sataprosenttisen sitoutunut viemään sote- ja maakuntauudistuksen maaliin.

–Keskustalle sote- ja maakuntauudistus on ennen muuta tasa-arvouudistus ja lupaus huolenpidosta. Palvelut on turvattava yhdenvertaisesti jokaiselle suomalaiselle koko maassa myös tulevaisuudessa. Haluamme tämän maan sosiaali- ja terveyspalvelut nykyistä paremmalle tolalle. Siksi uudistus tarvitaan. Ja siksi uudistus on yli kymmenen vuoden vatvomisen jälkeen vihdoin myös oikeasti tehtävä.

Kaikkonen myöntää, ettei nykyinen malli ole täydellinen tai ongelmaton, mutta hänen mukaansa ”se on nyt viimeinkin riittävän hyvä eteenpäin vietäväksi ja päätettäväksi”.

–Meidät on valittu tekemään päätöksiä. Tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto. Liioittelematta voi sanoa, että se johtaisi ennen pitkää Amerikan malliin, jossa markkinavoimat jylläävät sosiaali- ja terveyspalveluissa ja vain rikkailla on mahdollisuus laadukkaaseen hoitoon. Vaaran merkit ovat maamme kunnissa jo nähtävissä. ”Trumpcare” ei voi eikä saa olla Suomen tie.

Kaikkonen huomautti, että isossa osassa Suomen maakuntia uudistuksen valmistelussa ollaan jo todella pitkällä.

–Noin 200 000 sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevää ansaitsee epävarmuuden sijaan varmuuden tulevasta. Hallitus on osansa tehnyt. Lait ovat täällä pöydillämme ja tulossa voimaan 1.1.2021. Kysymys tälle salille tänään kuuluu: pystymmekö huolellisesti, mutta ripeästi yhdessä säätämään lait, jotka uudistuksen voimaan saattamiseksi tarvitaan?

Kaikkonen huomautti, että maakunnissa on pystytty yhteistyöhön yli hallitus-oppositiorajan, mistä olisi syytä ottaa opiksi myös eduskunanssa.

–”Politiikka on tahtomista”, sanoi Ruotsin edesmennyt sosiaalidemokraattinen pääministeri Olof Palme aikanaan. Näin se on. Jos on tahtoa, ratkaisut kyllä löytyvät. Jos tahtoa ei ole, keksitään selitykset. Kumpi teidän linjanne on, arvoisat sosiaalidemokraatit?

–Jatkuuko jarrutus, joka pahimmillaan johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen hallitsemattomaan yksityistämiseen – todelliseen ”markkinamalliin”? Vai onko se SDP vielä olemassa, joka aikanaan oli keskeisesti yhdessä Keskustan kanssa rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa?