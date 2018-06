Keskustalaiselta täystyrmäys Krista Kiurun valiokunnalle: ”En ole koskaan kokenut vastaavaa”

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi, eduskunnan sote-valiokunnan varajäsen, antaa rankan arvion valiokunnan työskentelystä keväällä sen ollessa sote-uudistuksen valmistelun keskiössä.

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo on siirtynyt alkuvuoteen 2021, koska asian käsittely on kesken sote-valiokunnassa. Keväällä paljon valiokunnassa istuneen Paloniemen mukaan voimaantulon viivästys ”johtuu keskeisesti siitä, että sen käsittely eduskunnassa, ennen muuta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, on viime kuukausina edennyt poikkeuksellisen hitaasti”.

Hän ei tiedotteensa mukaan halua nimetä syyllisiä, mutta valiokunnan puheenjohtajan, oppositiopuolue SDP:n Krista Kiurun, hän nostaa erikseen esiin. Paloniemi miettii, onko koko eduskunnan valiokuntatyötä syytä uudistaa kevään tapahtumien vuoksi.

– Eduskunnan työjärjestyksen mukaan ”valiokunnan tulee ilman aiheetonta viivytystä käsitellä sinne lähetetyt asiat.” Hyvällä tahdollakaan ei voi valitettavasti sanoa, että tätä olisi noudatettu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Paloniemi sanoo tiedotteessaan.

– En viidentoista eduskuntavuoteni aikana ole koskaan aiemmin kokenut yhtä kaoottista valiokuntatyötä. Valiokunnalla ei ole ollut minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten se asioita käsittelee ja missä tärkeysjärjestyksessä, kuinka paljon asiantuntijoita kuullaan ja milloin ryhdytään tarvittavien mietintöjen valmistavaan keskusteluun.

Paloniemen mukaan kunnollisen suunnitelman puuttuminen on johtanut siihen, että ”samoja asiantuntijoita kuullaan toiseen ja jopa kolmanteen kertaan peräkkäin, keskustelut asiakokonaisuuksista eivät muiden valiokuntien tapaan ala ja lopu ja valiokunnan jäsenten puheenvuorot ovat saattaneet kestää jopa 45 minuuttia”.

– Kunkin valiokunnan puheenjohtajalla on aivan kriittinen rooli siinä, että asiat käsitellään valiokunnassa huolellisesti, mutta ”ilman aiheetonta viivytystä”, kuten eduskunnan työjärjestyksessä todetaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan nykyinen puheenjohtaja ei ole tähän syystä tai toisesta pystynyt. Lisäksi hän on omavaltaisesti useaan kertaan estänyt valiokunnassa äänestyksen kannatetuista esityksistä, Paloniemi sanoo Krista Kiurusta.

Paloniemen mukaan eduskunta voisi järkevöittää valiokuntatyötä ja ohjeistaa valiokuntien puheenjohtajien velvollisuuksista osalta tiukemmin. Lisäksi hän antaisi esimerkiksi puhemiesneuvostolle nykyistä selvemmän oikeuden puuttua valiokuntien työhön, ”jos siellä käsiteltävänä olevat asiat eivät etene asianmukaisella ja eduskunnan työjärjestyksen edellyttämällä tavalla”.