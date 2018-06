Soini selitti Irakin palautussopimuksen jumitusta – Arhinmäki kritisoi kokoomuksen ehdotusta

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) selitti keskiviikkona eduskunnalle, miksi Suomi ei edelleenkään ole saanut sovittua palautussopimuksesta Irakin kanssa. Kokoomus esittää Irakin taloudellisen ja muun tuen jäädyttämistä, jos Irak ei suostu ”kantamaan vastuuta” omista kansalaisistaan.

Useampi kansanedustaja otti palautussopimuksen puutteen esille, kun eduskunta keskusteli Suomen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.

– Suomen taloudellinen ja henkinen apu [Irakille] on ollut mittavaa. Siksi on ongelmallista, että Irakin kanssa neuvoteltava palautussopimus ei ole edennyt hallituksemme aktiivisista ponnisteluista huolimatta. Irak on kieltäytynyt vastaanottamasta takaisin omia kansalaisiaan vastoin omaa perustuslakiaan. Näin ei voi jatkua. Mikään maa ei voi kieltäytyä ottamasta takaisin omia kansalaisiaan ja samaan aikaan edellyttää kansainvälistä apua. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kehottaa hallitusta miettimään avun ehdollistamista yhdessä EU-maiden kanssa, sanoi kokoomuksen Pauli Kiuru saaden perussuomalaisten tuen puheenvuorolleen.

Ulkoministeri Soini sanoi vastauksena useiden puolueiden edustajille, että palautussopimukset eivät ikävä kyllä ole mikään automaatio.

– Meillä on maita Euroopan unionissa, joilla palautussopimukset on olemassa mutta niitä ei noudateta. Tämä johtuu siitä ikävästä piirteestä meidän kansainvälisessä sääntöperusteisessa yhteistyössä, että vaikka meillä on sääntöjä, niin sääntöjä ei noudateta, ja tästä on kysymys, Soini jatkoi.

Hänen mukaansa hallitus, niin maahanmuuttoasioista vastaava sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kuin Soini itse, ”heti solmisi tämän sopimuksen, mutta sitä ei yksin pysty solmimaan”.

– Olen ottanut tämän asian esiin Saksan ulkoministerin kanssa, Ranskan eurooppaministerin kanssa, ja niin on myös sisäministeri Mykkänen moneen kertaan, ja työ jatkuu, Soini sanoi.

Hän huomautti myös, että vapaaehtoisten palautusten kautta palanneita on tällä hetkellä ”tietysti paljon enemmän” kuin pakkopalautettavia, jotka kieltäytyvät palaamasta Irakiin itse.

Kiuru toisti, että vaikka hän tietää hallituksen tehneen töitä asian eteen, on palautussopimus ”välttämätön tehtävä”.

– Ja niin kuin tuossa puheessani otin esiin, niin jos muu ei auta, on harkittava tuen ehdollistamista, Kiuru sanoi.

Oppositioedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) kritisoi ajatusta Irakin avun ja palautussopimuksen kytkemisestä kaksinaismoralistiseksi.

– Tiedetään, että ennestään laajamittainen maan sisäinen pakolaisuus asettaa haasteita Irakille, ja tätä tilannetta eivät ollenkaan helpota lisääntyvät turvapaikanhakijoiden palautukset muista maista. Jos tässä tilanteessa Suomen tuki Irakille on sidoksissa maahanmuuttoyhteistyöhön, siihen, että otettaisiin näitä pakkopalautettavia kansalaisia takaisin, niin silloinhan me toimisimme juuri päinvastoin kuin mitä täällä on toivottu, eli että vakautetaan maan tilannetta, Arhinmäki ihmetteli.

Myös muun muassa kristillisdemokraatit vaativat puheenjohtaja Sari Essayahin tiedotteessa palautussopimuksen tekoa.

– Kristillisdemokraattien mielestä Suomen ja Irakin välisen palautussopimuksen puuttuminen syö koko Suomen turvapaikkaprosessin uskottavuutta. Nyt Suomesta palautetaan Irakiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka voivat palata paluulennolla takaisin, Essayah sanoo.