Fox News: Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä

Yhdysvaltalaisen uutiskanava Fox Newsin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat Helsingissä heinäkuussa. Fox News julkaisi aiheesta videon Twitter-tilillään. Tapaamista ei ole vielä vahvistettu.

Tapaamisen päivämäärä julkaistaneen tänään torstaina. Tapaaminen saattaa ajoittua Brysselissä 11.-12. heinäkuuta järjestettävän Nato-kokouksen jälkeen.

Video katsottavissa alla.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU

— Fox News (@FoxNews) June 28, 2018