Sipilä paljasti Suomen maahanmuuttolinjan 6 tavoitetta

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) linjaa kolumnissaan kuusi tavoitetta Suomen maahanmuuttokannoissa. Tänään alkaa EU:n huippukokous, jota Sipilä pitää yhtenä merkittävimmistä pääministerikautenaan.

Sipilän mukaan asialista on keskeinen EU:n tulevaisuuden ja yhtenäisyyden kannalta ja tärkeä myös Suomen kannalta. Sipilä kertoo käyneensä kuluvalla viikolla puhelinneuvotteluja kanssa muun muassa Eurooppa-neuvoston presidentni Donald Tuskin, Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Huippukokous alkaa turvallisuuden ja EU:n puolustusyhteistyön käsittelyllä.

– Suomen viesti on selvä. Työtä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi on jatkettava. EU:n puolustuksen pysyvän rakenteellisen yhteistyön projekteja on edelleen kehitettävä. Tässä Suomi on aktiivisesti mukana. Unionin yhteistyö hybridiuhkien torjunnassa on hyvä esimerkki nopeasta ja tuloksekkaasta toiminnasta. Sitä on jatkettava Naton kanssa, Sipilä kirjoittaa kolumnissaan.

Tänään keskustellaan myös ajankohtaisesta kauppapolitiikasta ja digitalisaatiosta, josta päämiehet kävivät toukokuussa keskustelun nimenomaan Suomen laatiman esityksen pohjalta.

–Haluan, että komissio saa vahvan mandaatin jatkaa työtään digitalisaation ja innovaatioiden edistämiseksi. Aioin nostaa esille erityisesti läpimurtoinnovaatioiden merkityksen, Sipilä sanoo viitaten internetin tai matkapuhelimen kaltaisiin keksintöihin.

– Kauppapolitiikassa viestini on: EU:n on pysyttävä yhtenäisenä ja puolustettava kaikin tavoin sääntöpohjaista järjestelmää sekä vapaan kaupan periaatteita. Tilanne on haastava. Silti emme voi lakata puolustamasta talouttamme ja monenkeskistä järjestelmäämme.

Kokous on ollut esillä ennen kaikkea maahanmuuttokysymysten takia. Sipilän mielestä muuttoliikkeen osalta tärkeintä on löytää eurooppalainen ratkaisu.

–Suomen kanta on, että muuttoliikkeen hallinnan toimien lähtökohtana on oltava ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Sipilän mukaan Suomen kannat perustuvat kuuden kohdan tavoitteeseen:

1. Maahanmuuton juurisyihin on kyettävä vastaamaan. Ihmisiä on autettava entistä paremmin ja tehokkaammin heidän kotiensa lähellä. Kumppanuussopimuksia esimerkiksi Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa on edelleen kehitettävä. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi.

2. Uudelleen sijoittaminen pakolaisleireiltä. Tavoitteena on oltava, että tulevaisuudessa entistä suurempi osa Eurooppaan saapuvista ihmisistä tulisi pakolaiskiintiöiden kautta. Näin pystymme auttamaan entistä paremmin niitä ihmisiä, jotka eniten apua tarvitsevat. Jotta tähän päästään, kokonaisuuden toimittava paremmin.

3. Ulkorajavalvontaa on tehostettava.

4. Eurooppalainen solidaarisuus ja vastuunkanto poikkeustilanteissa.

5. Palautusten tehokkaampi toiminta.

6. Schengen-järjestelmän on toimittava paremmin.

Sipilä uskoo, että tänään keskustelussa keskitytään maahanmuuton juurisyihin ja esitykseen alueellisista maihinnousupisteistä, joiden avulla pyrittäisiin auttamaan merellä olevia turvapaikanhakijoita ja estämään salakuljetusta.

– Keskustelu on vasta alkuvaiheissa ja tärkeää on, että kaikki oikeudelliset perustat selvitetään. Suomi on suhtautunut aloitteeseen lähtökohtaisesti myönteisesti, toki vain siinä tapauksessa, että kaikki oikeudelliset reunaehdot täyttyvät.

Myös Dublin-järjestelmän toimivuus nousee Sipilän mukaan esille.

–Suomi on valmis tehostamaan kahdenvälisiä sopimuksia, jotta jo Dublin-sopimuksessa oleva ensimmäisen tulomaan periaate toteutuisi paremmin. Valmistelemme parhaillaan kahdenvälistä sopimusta Saksan kanssa.

–Tapaan vielä ennen kokousta Hollannin pääministerin Mark Rutten. Keskustelemme EMU:n kehittämisestä. Tapaan myös suomalaiset europarlamentaarikot. Käymme keskustelun ajankohtaisista EU-kysymyksistä sekä Suomen kansallisista tavoitteista. Tärkeää, että kaikki suomalaiset toimijat puhaltavat yhteen hiileen unionissa.