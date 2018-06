Näistä Sauli Niinistö puhuu Trumpin ja Putinin kanssa: ”Aion ottaa esille hyvin kiireellisen asian”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aikoo ottaa kahdenvälisissä tapaamisissaan USA:n ja Venäjän presidenttien kanssa esille huolensa mustan hiilen päästöistä arktisella alueella sekä sotilaallisen jännityksen Itämeren alueella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen venäläinen virkaveljensä Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta. Tapaamisen kestoksi on sovittu joitakin tunteja, joten vieraat eivät ehkä jää yöksi. Niinistöllä on kuitenkin mahdollisuus tavata molemmat presidentit kahden kesken.

-Presidentti Trumpin kanssa tapaaminen on jo sovittu, ja olen varma, että myös presidentti Putinin kanssa järjestyy mahdollisuus kahdenväliseen tapaamiseen, Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa torstaina virka-asunnollaan Mäntyniemessä.

Tapaamisissa Niinistö aikoo keskittyä lempiaiheisiinsa, arktisen alueen luonnonsuojeluun ja Itämeren turvallisuuteen:

-Aion ottaa esille hyvin kiireellisen asian, mustan hiilen päästöt arktisella alueella. Musta hiili saa aikaan sulamista, kun aurinko lämmittää jäätä. Jos menetämme Arktiksen, menetämme koko maapallon. Tästä olen puhunut molempien kanssa jo aiemmin, ja otan sen esille uudelleen. Toivottavasti on mahdollista saada heidät keskustelemaan aiheesta myös kahdestaan, ja ehkä saada aikaan myös jotain tuloksia.

-Toinen asia on sitten tämä Itämeren tilanne. Mehän olemme olleet huolestuneita siitä, että jännite on vuosi vuodelta kasvanut. Ja onko sitä jännitettä jollain tavalla mahdollisuus lieventää. Se kai olisi meidän huolemme vähentämistä, Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa yksi keino vähentää jännitystä voisi olla onnettomuuksien ennaltaehkäisy, johon USA ja Venäjä ovat kiinnittäneet huomiota Syyriassa.

-Mieleeni tulee näiden maiden sotilaskomentajien vierailu Suomessa. Tapasin heidät molemmat, ja kävi ilmi, että siellä Syyriassakin, jossa molemmat lentävät pommilasteissa, on kyetty luomaan aika hyviä menetelmiä välttää toinen toisiaan ja välttää vahinkoja. Jo hyvät tavat auttaisivat varmasti Itämerelläkin.

”Me vain isännöimme”

Niinistö sanoi, ettei hänellä ole Trumpin ja Putinin keskinäisen tapaamisen aiheista sen enempää tietoa kuin mitä Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on julkisesti kertonut. Aiheita ovat siis ainakin jännityksen lieventäminen Syyriassa ja Ukrainassa. Muutakin voi tulla esille, koska vieraat tunnetaan impulsiivisesta ja suorasta käytöksestään.

-Me vain isännöimme tapahtumaa, ja esityslistan päättävät molemmat vieraat, Niinistö sanoi. Hän toivoi kuitenkin liennytystä USA:n ja Venäjän viime aikoina kiristyneisiin suhteisiin.

-Tässä on varmasti sellaista tunnustelun tunnelmaakin, että miten he kykenevät asioita viemään eteenpäin. Mutta kyllä minä ainakin kovasti toivon, että löytyy positiivisia lähtökohtia, joista saataisiin selvää, hyvää signaalia siitä, että näiden suurvaltasuhteiden kohdalla ei jatkuisi se mistä me olemme kaikki olleet huolissamme, eli niin kuin on kuvattu, jonkin sodan kaltainen tilanne.

Huippukokouksen järjestelyistä Suomi selviää presidentti Niinistön mukaan hyvin, ja myös turvallisuuden pitäisi olla kunnossa.

-Meillä on kuitenkin aika paljon kokemusta paljon suuremmistakin kokoontumisista Suomessa, ja kyllä täällä on turvallisuus kyetty takaamaan. Aivan varmaa on, että molempien vieraiden oma koneisto on aktiivisesti liikkeellä. Se ihan selvä asia, ja työ alkaa varmasti jo huomenna.

"Helsingissä hieroskellaan käsiä"

Niinistö arveli, että molempien maiden presidenttien valtuuskunnissa on satoja henkilöitä, ja tiedotusvälineiden edustajia Helsinkiin odotetaan vielä enemmän. Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin tapaamista Singaporessa pari viikkoa sitten seurasi yli 2 500 median edustajaa.

Niinistön omat kesäsuunnitelmat menivät huippukokouksen vuoksi uusiksi. Hän myönsi, että kesälomat paloivat.

-Mutta mielellään sitä polttaa lomansa, jos asia on sen arvoinen.

Presidentti rinnasti huippukokouksen isännöinnin Suomen muuhun rauhantyöhön, johon käytetään kymmeniä miljoonia euroja vuosittain. Kokouksen kustannukset ovat hänen mukaansa lähinnä palkkakuluja, ja ne jäävät "aika pieniksi" verrattuna rauhantyön kokonaiskustannuksiin.

Niinistö muistutti myös tapahtuman liikevaihdosta.

-Hyvä on tietysti sekin, että rahat jäävät suomalaisten palkollisten taskuihin, ja toisaalta taitaa olla niin, että Helsingin kaupungissa jo vähän hieroskellaan käsiä, että kuinkahan paljon tänne virtaa väkeä. Ja varmasti balanssit menevät siellä tileissä parempaan asentoon.

-Hyvää kesälomaa niille, joille sellainen siunaantuu, presidentti päätti tiedotustilaisuutensa.