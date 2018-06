Helsinki iloitsee hetkestä maailman napana: ”Huomioarvoltaan isoimpia tapahtumia olympialaisten jälkeen”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitää torstaina varmistuneen Trump-Putin-huippukokouksen merkitystä Helsingin maineelle suurena.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta. Huipputapaaminen tuo Helsinkiin tuhansia ihmisiä, sillä pelkästään presidenttien omat delegaatiot ovat todennäköisesti useiden satojen henkilöiden vahvuiset.

Lisäksi paikalle odotetaan jopa tuhansia toimittajia. Kun Trump tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-Unin Singaporessa kesäkuussa, paikalla oli lähes 3 000 lehdistön edustajaa.

– Huomioarvoltaan isoimpia tapahtumia olympialaisten ja Etykin jälkeen, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kommentoi heinäkuun tapahtuman merkittävyyttä.

Yhden päivän kokous tuo Helsinkiin paljon vieraita ja rahaa kerralla, mutta Vapaavuori korostaa enemmän sitä, kuinka tapahtuma tuo Helsingille näkyvyyttä mediassa. Vapaavuori uskoo, että Trumpin ja Putinin tapaaminen tulee keräämään enemmän kansainvälistä huomiota kuin yksikään aiempi huippukokous Helsingissä. Yhden päivän huippukokous on näytön paikka koko kaupungin maineelle.

– Huomattavasti isompi taloudellinen kysymys on se, miten voimme hyödyntää sitä valtavaa huomiota, joka Helsinkiin kohdistuu, ja minkälaista kuvaa Helsingistä näytetään uutisjuttujen yhteydessä.

– Meidän tehtävämme on miettiä, miten pystymme palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla tänne tulevia toimittajia. Matkailu- ja elinkeinoväkemme kanssa käymme tänään jo ensimmäisiä palavereita.

Hänen mukaansa tällaisia tilaisuuksia ei kovin usein kohdalle osu.

Majoituksen järjestäminen vieraille on Helsingin majoitussektorille merkittävä ponnistus. Heinäkuun puoliväli on vilkkainta lomasesonkia.

– Tämä tarkoittaa varmasti sitä, että positiiviset kehitysvaikutukset levittyvät laajemmalle kuin vain Helsinkiin. Koko pääkaupunkiseudulle ja varmaan vielä laajemmalle, Vapaavuori kommentoi tapahtuman merkitystä majoitustoiminnalle.

Helsingissä on tällä hetkellä vajaat 10 000 hotellihuonetta ja lisää kaivataan. Vuokrattavia Airbnb -huoneistoja on yli 2 500. Vapaavuori toteaa, että vaikka Helsingin ja lähialueiden hotellikapasiteetti on rajallinen, hän on vakuuttunut siitä, että markkinat järjestävät tarjonnan.

