Viranomainen vahvistaa: 1. tammikuuta syntyneiden henkilötunnukset saattavat loppua piankin

Väite henkilötunnusten kesken loppumisesta on herättänyt ihmetystä Uuden Suomen lukijoiden joukossa. Kysyimme, voiko ministerin väite pitää paikkansa.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi torstain kyselytunnilla, että ”meillä on loppumassa henkilötunnukset kesken ehkä noin 10 vuoden päästä”. Uusi Suomi sai palautetta, jonka mukaan väite ei voi pitää paikkaansa vähäisen syntyvyyden takia.

Väestörekisterikeskuksen johtava asiantuntija Tytti Ronkainen toteaakin, että alkuperäinen väite on vähän liian yleistetty. Ronkainen kuuluu henkilötunnusten uudistamistyöryhmään, johon ministeri kyselytunnillakin viittasi.

Lue myös: Ministeri: Henkilötunnukset ovat loppumassa kesken 10 vuoden päästä

Ronkainen arvelee, että ministeri on halunnut konkretisoida sitä, että ”joskus kohtalaisen lähitulevaisuudessa” henkilötunnukset voivat loppua muutamilta päiviltä. Yksi päivä on erityisen kriittinen.

–Ensimmäinen päivä tammikuuta saattaa olla sellainen päivä, jossa on tällainen tilanne olemassa, mutta ei tämä loppuminen koske ihan kaikkia päiviä kuitenkaan, Ronkainen sanoo Uudelle Suomelle

Hän tarkentaa, että tarkkaa aikajännettä on mahdoton määritellä, mutta esimerkiksi tammikuun ensimmäisen päivän osalta loppumispäivä voi olla lähempänäkin kuin 10 vuoden päässä.

Kyseinen päivä liittyy ulkomaalaisten rekisteröintiin. Henkilötunnukseen merkitään syntymäpäivä, mutta osalla Suomeen tulevista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ei ole papereita. He eivät myöskään välttämättä tiedä syntymäpäiväänsä, koska väestötietojärjestelmä on lähtömaissa erilainen tai puutteellinen. Tällöin ulkomaalainen on tavattu rekisteröidä vuosiluvun tarkkuudella niin, että syntymäpäiväksi tulee usein 1. tammikuuta.

Ronkaisen mukaan sama asia on tunnistettu monessa muussakin maassa, kun maahanmuutto on lisääntynyt. Hänen mukaansa esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa henkilötunnukset on tietyiltä päiviltä ”hyvin suuressa määrin” käytetty. Hän ei osaa tarkkaan arvioida, missä määrin näihin tilanteisiin törmätään Suomessa, mutta viittaa pakolais- ja turvapaikanhakijalukuihin.

Suomen pakolaiskiintiö on nykyisin 750 ja turvapaikanhakijoiden tulijamäärä on ollut laskussa. Esimerkiksi viime vuonna turvapaikkaa haki Suomesta 5059 henkilöä. Näistä henkilöistä osalla tulee kuvatun tyyppinen tilanne vastaan.

Ronkaisen mukaan kyse ei kuitenkaan ole ”järisyttävästä” ongelmasta, sillä henkilö voidaan rekisteröidä jollekin toiselle päivälle, jos tietty päivä on täynnä.

–Sinänsä kyllä henkilötunnus ihmiselle saadaan kyllä maahanmuuttajillekin aina jotenkin laitettua.

Laajempi puute tulisi 2040-luvulla

Vaihtoehdot uhkaavat Ronkaisen mukaan laajemminkin olla vähissä joskus 2040-luvulla johtuen mahdollisen maahanmuuttotrendin lisäksi suurista ikäluokista, jos järjestelmälle ei tehdä mitään. Tunnuksia on nykyjärjestelmässä rajallinen määrä, sillä henkilötunnus ei saa olla eri vuosisatoina syntyneillä sama niin, että vain välimerkki olisi erottava tekijä. Välimerkki on 1800-luvulla syntyneillä plus-merkki, 1900-luvulla syntyneillä miinus-merkki ja 2000-luvulla syntyneillä A-kirjain.

Yksi työryhmän tehtävistä onkin ratkaista tämä ongelma.

–Tällainen ratkaisu nyt aika nopeasti olisi syytä sitten kehittää.

–Se on ratkaistavissa ihan teknisesti kyllä. Sinänsä mitään sellaista kansallista hätätilannetta ei ole tulossa kyllä, että ei olisi mitään tehtävissä.

Ronkainen painottaa, että työryhmällä on monia muitakin tavoitteita, joiden päätteeksi on määrä esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi. Valittavassa ratkaisussa pyritään muun muassa varmistamaan keinot identiteettivarkauksien estämiseksi aiempaa paremmin ja edistämään tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön identifioimisessa. Nykyisestä henkilötunnuksesta myös ilmenee usein tarpeettomasti henkilön sukupuoli.

Työryhmän toimikausi alkoi syyskuussa 2017 ja päättyy ensi vuoden lopussa.