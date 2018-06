Nyt tuli yllättävä havainto aktiivimallista: Työtön saanut keskimäärin puolikkaan päivärahan enemmän kuin aiemmin

Yleinen työttömyys kassa YTK arvioi, että työtön voi nykyään saada kokonaisuutena enemmän etuutta kuin ennen aktiivimallia, vaikka hän ei olisikaan ollut aktiivinen. Sipilän hallitus on joutunut kovaan ryöpytykseen aktiivimallin takia.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK huomauttaa, että vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos on helpottanut työttömän elämää vähentämällä omavastuupäiviä kahdella seitsemästä viiteen. Hallitus oli aiemmin pidentänyt omavastuuaikaa ja palautti sen nyt viiteen päivään.

Aktiivimalli alentaa päivärahaa, jos työtön ei täytä sen aktiivisuusehtoa. Käytännössä siis työttömyyden alun omavastuupäiviä siirrettiin myöhemmäksi työttömyyden ajalle.

–Olemme YTK:ssa antaneet aktiivimallin myötä yli 16 000 päätöstä päivärahan alentamisesta. Samalla jo lähes 17 000 työtöntä on hyötynyt kaksi päivää lyhyemmästä omavastuuajasta, sanoo YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund tiedotteessa.

Lyhentyneestä omavastuuajasta seuraa, että työttömän saama raha ei välttämättä juurikaan muutu verrattuna aikaan ennen aktiivimallia, vaikka aktiivisuutta ei kertyisi. Näin käy, jos työttömyysjakso on lyhyt.

–Meillä työttömyys kestää keskimäärin noin 115 maksupäivää. Kun huomioi lyhentyneen omavastuuajan, saa työtön tällaisessa tilanteessa noin puolikkaan päivärahan enemmän kuin aiemmin, vaikka ei olisi ollut aktiivinen, Eklund laskee.

Hallitus lupaili aktiivimalliin korjauksia kevään kehysriihessä. Eklundin mukaan nyt monia toivottuja uudistuksia ollaan tuomassa aktiivimalliin.

Elokuun alussa on tulossa muutos, jonka johdosta lyhytkestoinen ja sivutoiminen opiskelu voitaisiin hyväksyä aktiivisuudeksi. Lausunnolla on myös muistio, jonka mukaan jatkossa myös osa kolmannen sektorin toimijoista eli yleishyödyllisistä järjestöistä voisi järjestää aktiivisuuteen hyväksyttävää toimintaa. Myös työnantajan velvollisuuksiin kuuluva irtisanomistilanteisiin liittyvä valmennus olisi hyväksyttävää. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyspalveluihin liittyvä hanke on otettu mukaan.

–Nämä ovat toivottuja ja hyviä muutoksia, Eklund arvioi.

–Kiitosta ansaitsee myös se, että esimerkiksi Euroopan rakennerahastojen tuki on erikseen mainittu siten, että se ei ole este aktiivisuuden hyväksymiselle.

Harkintaa uudistuksien viimeistelyssä kuitenkin vielä tarvitaan.

–Ministeriössä on arvioitu, että näistä uusista toimenpiteistä tarvittaisiin järjestäjän todistus, jotta aktiivisuus voitaisiin todeta. Tämä lisää byrokratiaa. Hakemuksella ilmoitetun pitäisi riittää, muu menee paperinpyörittelyksi, vaikka ajatus onkin lähtökohtaisesti hyvin perusteltu, Eklund sanoo.

