HUS puolustaa kiisteltyä sote-väitettä: ”Näillä mittareilla Suomi sijoittui kolmen parhaan joukkoon”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS puolustaa tiedelehti Lancetissa julkaistuja tutkimuksia, joiden perusteella se ilmoitti viikolla Suomen terveydenhuoltojärjestelmän olevan maailman paras.

Helsingin Sanomat kyseenalaisti asian perjantaina ja totesi, että Suomi pärjää, muttei erotu joukosta kovin poikkeuksellisena, vaan asettuu samaan kastiin kuin useat Länsi-Euroopan maat. Lisäksi lehti huomautti, että Lancetin tutkimus arvioi hoidon laatua ja saatavuutta vain kuolinsyiden perusteella.

HUS Neurokeskuksen toimialajohtajan, Global Burden of Disease –tutkimusryhmään kuuluvan Atte Meretojan mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

–Uutisemme pohjautuu kahteen tutkimukseen. Ensimmäinen toukokuun numerossa julkaistu tutkimus vertasi yhteisistä varoista rahoitetun terveydenhuollon kustannuksia ja terveydenhuollon laadun, saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden kokonaisuutta eli terveydenhuollon kattavuutta. Mittarin ensisijainen tehtävä on arvioida, kuinka suuri osa väestöstä on suojattu katastrofaalisilta terveystapahtumilta riippumatta heidän varallisuudestaan, hän kommentoi HUSin tiedotteessa.

Laatua, saatavuutta ja oikeudenmukaista kattavuutta mitattiin tutkimuksessa Meretojan mukaan usealla tavalla.

–Mittasimme 32 sellaisen sairauden tappavuutta, joiden ei tehokkaassa terveydenhuoltojärjestelmässä voida olettaa olevan useimmiten tappavia, esimerkiksi diabeteskuolemia alle 50-vuotiailla, sydän- ja aivoverisuonikuolemia alle 75-vuotialla, tai kuolemia hoidon haittavaikutuksiin. Syöpien osalta vertasimme syöpien ilmaantuvuutta ja syöpäkuolleisuutta (eli kuinka moni kuolee syöpäänsä). Muiden sairauksien osalta kuolleisuuden arvioinnissa käytettiin riskivakiointia, jolloin otimme huomioon sairauksien ilmaantumisen riskin vaihtelun väestössä (esim. kuinka saastunutta ilma tai vesi on), hän selvittää.

–Tupakan ja alkoholinkäytön on katsottu olevan ensisijaisesti poliittisten päätösten pohjalta syntyviä riskejä ja nämä on siksi myös vakioitu. Kuitenkaan verenpaineen, kolesterolin tai verensokerin osalta riskivakiointia ei tehty, koska näiden on katsottu olevan terveydenhuoltojärjestelmän hoidettavissa olevia riskejä. Vakiointien tehtävä on verrata vertailukelpoisia väestöjä, eli keskittää tarkastelu terveydenhuoltojärjestelmään. Kuolleisuuden lisäksi mittasimme yhdeksän muun terveydenhuollon toimenpiteen kattavuutta, mukaan lukien rokotuskattavuutta, äitiys- ja ehkäisyneuvolatoimintaa, sekä synnytysjärjestelyjä, Meretoja jatkaa.



Näillä mittareilla Suomi sijoittui hänen mukaansa kolmen parhaan joukkoon.

–Näillä mittareilla Suomi sijoittui kolmen parhaan joukkoon, mutta joukon sisällä ei ollut mittaustarkkuuden puitteissa eroja. Suomen yhteenlaskettu indeksi oli 84,5 ja indeksin 95 % luottamusväli 82,8 – 86,1. Islannin tulos oli 85,1 (83,1 – 86,9) ja Sveitsin 85,3 (81,8 – 88,5). Toisin kuin urheilukilpailuissa, joissa voidaan yleensä todeta kuka tuli ensimmäisenä maaliin tai teki eniten maaleja, tässä tutkimuksessamme mitattiin jokaisen maailman kansalaisen terveyttä. Mittaamisen keinot, välineet ja tarkkuus vaihtelevat maasta toiseen ja tutkimusryhmän tärkein ponnistus onkin ollut kerätä kaikki mahdolliset tietolähteet, korjata niiden virhelähteitä, sovittaa nämä yhteen ja tehdä ne vertailukelpoisiksi varsin monimutkaisin tilastotieteellisin menetelmin, Meretoja kommentoi.

Hän korostaa, että käytettävissä olevien tietojen valossa Suomen, Islannin tai Sveitsin välillä ei ollut eroa hoidon laadussa, saatavuudessa ja oikeudenmukaisessa kattavuudessa vaan nämä ovat tällä mittarilla maailman parhaat maat, eikä niitä voi laittaa paremmuusjärjestykseen.



Toinen, kesäkuun numerossa julkaistu tutkimus porautui Meretojan mukaan tarkemmin kuolleisuusmittareihin.

–Suomessa ei ole kansainvälisesti alhainen kuolleisuus sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen. Meillä on näitä sairauksia päinvastoin enemmän kuin muissa länsimaassa ja siksi verisuonisairauksien kuolleisuusmittareissa pärjäsimme huonoimmin kärkimaiden joukossa. Kuitenkin kohtaustappavuus, eli erikoissairaanhoidon tulokset tulpan jo tapahduttua ovat meillä kansainvälisestikin todettu ylivertaiseksi. Ongelma on edelleen ennaltaehkäisyssä, eli riskitekijöiden hoidossa, siis perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyspolitiikan piirissä. Vuosikymmenten aikana on tehty upeaa työtä ennaltaehkäisyssä ja lähtötaso oli erittäin haastava, mutta olemme vieläkin tässä asiassa takamatkalla, hän kommentoi.



Meretoja sanoo, että tulkinta parhaudesta perustuu siihen, että Suomi on laadun, saatavuuden ja oikeudenmukaisen kattavuuden osalta jaetulla kärkisijalla, mutta muita kärkimaita edullisempi.

–Vaikka kukaan ei ole missään koskaan pystynyt parempaan, järjestelmämme ei suinkaan ole täydellinen, kehitettävää on joka puolella. Tutkimuksestamme voi kuitenkin hakea vielä yhden positiivisen asian: Suomen tulokset olivat viime vuosina parantuneet enemmän kuin muissa kärkimaissa, eli terveydenhuoltojärjestelmämme on viimeisen vuosikymmenen aikana nauttinut positiivisesta kehityksen tuulesta, hän sanoo.

Lancetin artikkeleihin on perehtynyt myös VATT:n johtava tutkija Mika Kortelainen, jonka mukaan ei ole perusteltua verrata Suomea Islantiin tai Sveitsiin.

–Vilkaisin kiistanalaisia Lancetin artikkeleita. Niissä ei ole tutkittu eri terveydenhuoltojärjestelmien kustannustehokkuutta, saati rankkeeraattu maita tehokkuuden suhteen. Ei ole perusteltua verrata Suomea vain Islantiin ja Sveitsiin kuten HUS tekee, hän kommentoi Twitterissä.

Kortelainen huomauttaa myös, että Lancetin artikkelista ei löydy arviota Suomen tai minkään muunkaan maan kustannustehokkuudesta.

–Yleisemmin kustannustehokkuusvertailussa voi pärjätä hyvin ja olla vaikka paras, vaikka terveydenhuollon laadun suhteen maa ei olisi kärkisijoilla. Lancetin artikkelista (tai sen liitteistä) ei löydy Suomen tai minkään muunkaan maan kustannustehokkusestimaattia.