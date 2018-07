Kokoomusmeppi hehkuttaa uutta taksilakia: ”Suomi on hyvä esimerkki koko Euroopalle”

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen toivoo uuden taksilain tuovan aivan uudenlaisia palveluja markkinoille.

–Kansainvälistä mainetta ja mielenkiintoa on jo niittänyt helsinkiläisen MaaS Globalin Whim-mobiilisovellus, josta tarvitsemansa liikkumispalvelut voi ostaa kiinteänä kuukausipakettina. Suomi on nyt ensimmäisiä maita, joka on lähtenyt määrätietoisesti edistämään datan käyttöä ja digitalisaatiota liikennepalveluiden uudistamiseksi. Tässä se on hyvä esimerkki koko Euroopalle. Uusi lainsäädäntö tuo vauhtia paitsi omille palvelumarkkinoille, luo myös kasvualustan uusille suomalaisille innovaatioille, joita toivottavasti lähdetään rohkeasti viemään myös maailmalle, hän kommentoi blogissaan.

Uusi liikennepalvelulaki astui voimaan tänään. Asiakkaalle näkyvin muutos koskee taksiyrityksien välisen hintakilpailun lisääntymistä. Taksit saavat tulevaisuudessa hinnoitella matkan vapaasti, eikä niiltä vaadita pakollista taksamittaria.

Virkkusen mukaan taustalla on kuitenkin suurempi tavoite: keventää koko liikennealan sääntelyä ja kannustaa kehittämään lisää ja parempia palveluita asiakkaiden hyödyksi.

–Maailmalla tunnetuin esimerkki uudenlaisesta ajattelusta ja palvelukonseptista on kyydinvälitysyritys Uber. Kun kalifornialaisyritys viitisen vuotta sitten tuli Eurooppaan, se aiheutti melkoisen ryminän. Ja osoitti samalla, kuinka vanhentunut ja jähmeä lainsäädäntö ja ennen kaikkea taksialan sääntely useimmissa EU-maissa, myös Suomessa oli, hän huomauttaa.

Virkkusen mukaan taksilainsäädäntö on tähän asti ollut varsin puhtaasti jokaisen EU-jäsenmaan oma, paikallinen asia, digitalisaation seurauksena se on noussut myös Euroopan tason keskusteluun.

–Jos Eurooppa haluaa olla paikka, joka pärjää digitaalisessa taloudessa, kannustaa innovaatioihin ja investointeihin, myös lainsäädännön täytyy tätä tukea. Sekä EU-tasolla että jokaisessa jäsenmaassa.

Samaan haasteeseen on Virkkusen mukaan törmätty muidenkin jakamistalouden uusien konseptien, kuten lyhytaikaista asunnon vuokraamista välittävän Airbnb:n kanssa.

–Ennen digitalisaation aikakautta ei suuremmin haitannut, vaikka jokaisessa EU-jäsenmaassa ja niiden eri kaupungeissakin oli vähän erilainen huoneenvuokralaki. Mutta nyt, kun tavoitteena on luoda yhtenäistä EU:n digitaalista sisämarkkinaa, tällainen hajanaisuus tuo aikamoisia esteitä palveluiden kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Virkkunen huomauttaa, että liian monessa Euroopan maassa raskas sääntely ja olemassa olevien toimintamallien ja työpaikkojen puolustaminen on suurin este uusille innovaatioille. Tällainen asenne heikentää hänen mukaansa koko mantereen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä suhteessa Aasiaan ja Yhdysvaltoihin.

