Mitä taksiuudistuksesta pitää tietää? Tarkista nämä 3 asiaa

Uusi liikennepalvelulaki keventää sääntelyä merkittävästi ja vähentää tieliikenteessä toimijoiden hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi keltamusta taksivalaisin ei ole enää pakollinen varuste. Myös pakettiautoa, mopoautoa, mönkijää tai kuorma-autoa voi käyttää taksiliikenteessä.

Lupien myöntämisestä ja luvanhaltijoiden valvonnasta vastaa jatkossa Trafi ELY-keskusten sijaan.

Matkustaja, tarkista nämä:

1. Varmista, että kyseessä on luvallinen taksi. Taksiliikenteen harjoittaminen on jatkossakin luvanvaraista. Luvanhaltijan eli taksiyrityksen nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava esillä asiakasta varten. Kuljettajalla on myös aina oltava mukanaan taksinkuljettajan ajolupa, jota asiakas voi pyytää nähtäväksi.

Kuljettajan tiedot voi tarkastaa myös internetistä Trafin verkkopalvelusta (linkki)

2. Tarkista hinta ja sen perusteet etukäteen. Hinnat voivat jatkossa olla kiinteitä ja perustua muuhun kuin kilometri- ja aikaveloituksiin, mutta asiakkaalla on oikeus tietää hinta tai hinnan määräytymisen perusteet taksia tilattaessa tai ennen matkan alkamista.

Jos matkan hinta ylittää 100 euroa, on hinnasta aina sovittava etukäteen selkeästi.

3. Taksiyrittäjän on aina tarjottava asiakkaalle kuitti. Kuitti voidaan toimittaa myös sähköisesti.

LUE MYÖS: