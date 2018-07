Ylikomisario sai lomalla viestin: ”Töitä kuulemma jopa meikäläiselle tarjolla” – Trump–Putin-järjestelyihin 1000–2000 poliisia

Helsingin Putin–Trump-tapaamisen turvajärjestelyissä on mukana noin 1000–2000 poliisia, kertoo Helsingin poliisin viestintäjohtaja, ylikomisario Juha Hakola Uudelle Suomelle.

Vladimir Putinin ja Donald Trumpin huipputapaaminen vaatii poikkeukselliset turvajärjestelyt, ja poliisit keskeyttävät tai lykkäävät lomiaan sen vaatimaksi ajaksi. Helsingin poliisin ylikomisario Jussi Huhtela ehti jo lomaltaan vitsailla asiasta Twitterissä.

– Jaahas, töistä ottivat yhteyttä vähän niinku tyyliin että onkohan Huhtela huomannut että Stadissa on kohta eräs kv-tapahtuma ja töitäkin kuulemma jopa meikäläiselle tarjolla, Huhtela kirjoittaa Twitterissä.

Viestintäjohtaja Hakola ei kerro tapaamisen vaatimien poliisien tarkkaa lukumäärää, mutta mittakaavan suhteen hän viittaa Boris Jeltsinin ja Bill Clintonin tapaamiseen Helsingissä vuonna 1997.

– 21 vuotta sitten poliisimiehiä oli tuhannen ja kahden tuhannen välillä. Sen tarkkuuden voi sanoa nytkin. Sillä vaihteluvälillä ollaan, Hakola kertoo.

Hänen mukaansa lomia ei jouduta varsinaisesti ”polttamaan”, vaan riittävä määrä poliiseja löytyy vapaaehtoispohjalta.

– On lähdetty siitä, että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Meillä on henkilöitä, jotka ovat halunneet parilla päivällä lykätä loman alkua tai lopettaa loman pari päivää aiemmin, Hakola sanoo.

– Edellinen vastaava valtionpäämiesten vierailu oli 21 vuotta sitten. Ei näitä ihan joka kesä tule. Varmaan sekin osittain nostaa halukkuutta osallistua.

Lopulliset turvajärjestelyt ja suunnitelmat joudutaan tekemään vauhdilla. Esimerkiksi kokouspaikkaa ei ole vielä päätetty, kun 16. heinäkuuta järjestettävään kokoukseen on aikaa alle kaksi viikkoa. Suomen ulkoministeriö on esittänyt vaihtoehtoja Trumpin ja Putinin hallinnoille, jotka tekevät varsinaisen päätöksen.

– Vielä ei ole mitään vahvistettua kokouspaikkaa eikä muuta. Mutta Helsingin poliisilaitoksella on kova kokemus valtiovierailuista yleensä, ja kaava on tässä varsin pitkälle sama. Mittakaava nyt vain on moninkertainen, Hakola sanoo.

Helsingin poliisilaitos on jättänyt kokouksesta virka-apupyynnön kaikille poliisilaitoksille sekä viranomaisyhteistyöpyynnön muun muassa rajavartiolaitokselle, puolustusvoimille ja pelastuslaitokselle.