Taksikuskit varoittivat jo etukäteen Kela-kaaoksesta – ”Onko uudistuksessa järjestelmävika?”

Osa Kela-taksien ongelmista liittyy varmasti taksiuudistuksen siirtymävaiheeseen, mutta asiaa on seurattava äärimmäisen tarkasti järjestelmävian varalta, vaatii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

Hän vaatii hallitusta korjaamaan Kela-taksien ”kaaoksen” nopeasti. Kela-kyytejä on voitu heinäkuun alusta asti ajaa vain kilpailutuksen voittaneilla palveluntuottajilla, mikä on paikoin kriisiyttänyt kuljetusjärjestelmän. Lehdet ovat raportoineet ongelmista eri puolilla Suomea.

– On pitkäaikaissairaita, jotka eivät ole päässeet tarvitsemaansa hoitoon ja vanhuksia, jotka eivät ole päässeet kuntoutukseen. Hallituksen on välittömästi hoidettava asia kuntoon. Kyse on selvästi ihmisten perusoikeuksien vaarantumisesta, Pekonen sanoo.

Hän huomauttaa, että Kela-kuljetuksien kilpailutuksen vaikutuksista varoittelivat etukäteen erityisesti taksiyrittäjät. Pekosen mukaan yrittäjät ovat pitäneet uusien palveluntuottajien sopimusehtoja monin paikoin kohtuuttomina, minkä vuoksi Kela-kuljetuksien ajamisen on katsottu muuttuneen jopa kokonaan kannattamattomaksi.

– Meillä Kanta-Hämeessä potilaiden takseja on jouduttu maksamaan sairaalan laskuun. Vaikka osa ongelmista liittyy varmasti siirtymävaiheeseen, on nyt seurattava äärimmäisen tarkasti, onko uudistuksessa sellainen järjestelmätason ongelma ja valuvika, joka vaatii korjausta, Pekonen sanoo tiedotteessaan.

Pekonen pitää tilannetta erityisen kestämättömänä maaseudulla.

