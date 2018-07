Lääkärikäynti herätti kansanedustajan: ”Nykytilanne on aivan pähkähullu – joku tälläkin tienannut”

Kansanedustaja, eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela (sin.) kummastelee Facebookissa, kuinka hän joutui kuljettamaan hänestä otetut magneettikuvat lääkärille levykkeellä.

Lohela kertoo avoimesti, että hänellä on ollut tulehduksen aiheuttamia lonkkavaivoja, joihin hän sai kortisonipistoksia. Vaikka Lohela sanoo lähteneensä vastaanotolta iloisin mielin, sai tietojärjestelmien toimimattomuus hänet ymmälleen.

–Ainoa moitteeni kohdistuu siihen, että aiemmin otetut magneettikuvat minun piti viedä mukanani levylle tallennettuna, jota minulla ei tietenkään itselläni ollut, vaan kävin sen erikseen noutamassa toisaalta, Lohela kertoo.

–En voi käsittää sitä, että Suomessa vuonna 2018 kaikki tiedot, tutkimustulokset ja kuvat eivät edelleenkään siirry terveydenhuollon toimijoiden välillä sähköisesti. Nykytilanne, jossa kunnat ja muut toimijat ovat saaneet itse valita käyttämänsä potilastietojärjestelmät on aivan pähkähullu. Erityisen typerää on järjestelmien yhteensopimattomuus. Joku tälläkin on tienannut sievoisia summia veronmaksajien rahaa, hän jatkaa.

Parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelemän sote-uudistuksen sekä etenkin siihen kytkeytyvän valinnanvapauden Lohela sanoo mietityttävän. Hän katsoo, että uudistuksen mukana luvatut ”’paremmat palvelut’ voi tarkoittaa niin montaa eri asiaa”, eikä todellista valinnanvapautta ole luvassa kuin isoihin kaupunkeihin.

–Se on selvää, että kävi miten kävi, pienten hiipuvien paikkakuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tulevaisuudessa jollakin tapaa arvioinnin alla, Lohelta pohtii.

LUE MYÖS:

Raportti: Jopa 5,5 miljardin euron sote-säästöt digitalisaatiosta?

Seksitaudit seulova botti vapautti heti hoitajia potilastyöhön – ”Digitalisaatio on ainoa keino säilyttää sote-palvelut”

Alkamassa massiiviset 1,5–2 mrd€:n it-hankkeet: ”Täältä ne sote-säästöt tulevat”

Mahdollisuus miljardisäästöihin – Professori: ”Ei huvita”