Ylen gallup: Perussuomalaiset nousi reippaasti – Sininen tulevaisuus laski entisestään

SDP ja kokoomus ovat yhä selvä kärkikaksikko Ylen torstaina julkaistussa puoluegallupissa.

Kesäkuun mittauksen suurin puolue on SDP, jota äänestäisi nyt 20,3 prosenttia vastaajista. Kokoomuksen kannatus on 19,7 prosenttia. Molempien kannatus nousi hieman.

Pääministeripuolue keskustan kannatus oli kesäkuussa 16,6 prosenttia. Vihreiden kannatus on laskenut hieman 13,9 prosenttiin.

Kyselyn suurin nousija on perussuomalaiset, jonka kannatus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Se nousi nyt vasemmistoliiton ohi 10,3 prosenttiin. Puolueen kannatus on pitkästä aikaa yli kymmenen prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus oli 8,6 prosenttia.

Perussuomalaisista irtautuneen hallituspuolue Sinisen tulevaisuuden kannatus laski 0,6 prosenttiyksikköä vain 1,1 prosentin tasolle.

Korjaus: Tässä jutussa kerrottiin aiemmin, että Sinisten kannatus olisi romahtanut peräti 1,6 prosenttiyksikköä, mutta Yle korjasi lukuaan myöhemmin. Tämän vuoksi myös otsikon romahti-sana muutettu muotoon laski.

Lue myös:

Tutkimus: 12 000 puolueiden jäsentä kertoi ammattinsa – ”Vihervasemmisto” näyttää olevan totta

Li Andersson on Suomen vetovoimaisin puoluejohtaja – Kannatusveneessä kaksi isoa reikää

IL-US-kysely: Kokoomus aivan SDP:n kannoilla – Onko keskustan kannatusalho nyt nähty?