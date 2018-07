Kansanedustajan kova epäily: Päivähoitomaksuja mennyt perintään lainvastaisesti

Kaikkiaan 35 709 varhaiskasvatuksen asiakasmaksua eli päivähoitomaksua päätyi viime vuonna ulosottoon. Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) epäilee, että suurin osa on lainvastaisesti ulosottoon joutuneita laskuja. Ulosottoon päätyneistä laskuista perheet ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän.

–Lapsiperheet on todella kovilla! On niin rankka juttu, jos lapsiperhe laitetaan ulosottoon päivähoitomaksujen takia, että siihen pitää olla todella hyvät perusteet, jos kunta sen tekee, Taavitsainen toteaa.

Epäilyksensä Taavitsainen perustaa keväällä 2017 voimaanastuneeseen uuteen lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Lain pykälässä todetaan, että päivähoitomaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos periminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä.

–Mielestäni ulosottoon laittaminen vaarantaa perheen toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteuttamista, Taavitsainen sanoo.

Vaikka laki muuttui, ei ulosottoon lähetettyjen varhaiskasvatusmaksujen määrä ole juuri muuttunut. Ennen lain voimaantuloa vuonna 2016 voudille päätyi 37 792 laskua, eli vain 2 083 laskua tai viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Taavitsainen katsookin, ettei uudella lailla ole ollut merkittävää vaikutusta kuntien toimintaan. Hän kertoo selvittäneensä, että omassa kotikaupungissaan Mikkelissä ulosottoon pantiin viime vuonna 330 päivähoitolaskua. Uuden lain mukaista maksun alennusta tai perimättä jättämistä, oli pyytänyt vain 16 ihmistä.

–Ja viidelletoista oli myönnetty, yhdelle ei, Taavitsainen toteaa.

–Tilanne on varmasti samanlainen muissakin kunnissa, hän arvioi.

Erityisesti kansanedustajaa harmittaa se, että ihmisille ei kerrota uuden lain tarjoamasta mahdollisuudesta hakea maksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä. Taavitsainen kertoo, että Mikkeli hänen pyynnöstään päätti tänä keväänä lisätä laskuihin tiedot muuttuneesta laista.

–Olen vaatinut omalta kotikaupungiltani toimintatapojen muuttamista uuden asiakasmaksulain mukaiseksi. Ennen päivähoitomaksun laittamista ulosottoon on otettava yhteys perheeseen ja keskusteltava heidän kanssaan maksun alentamisesta tai perimättä jättämisen tarpeesta, Taavitsainen sanoo.

Toinen asia joka huolettaa kansanedustajaa, on se, että osa kunnista käyttää kansainvälisiä perintäyhtiöitä laskujensa perinnässä. Taavitsainen muistuttaa, että kaikki perintäyhtiöt eivät aina noudata perinnästä säädettyjä lakeja.

–Aivan äskettäin Alektum-niminen kansainvälinen perintäyhtiö sai aluehallintovirastolta varoituksen meneteltyään lain ja hyvän perintätavan vastaisesti. Alektum oli tehnyt useita rikkomuksia, muun muassa pitkittänyt aiheettomasti perintää ja aiheuttanut velalliselle tarpeettomia kuluja ja laskuttanut liian suuria, lainvastaisia perintäkuluja, hän kertoo.

–Lapsiperheiden laittaminen riistäjien armoille on loputtava. Kunnissa on tultava ryhtiä siihen, että he suojelevat asukkaitaan näiltä kansainvälisiltä saalistusfirmoilta, jotka perivät velkoja laittomasti ja myyvät velkoja eteenpäin, kansanedustaja jatkaa ja kertoo, että Mikkeli päätti hiljattain, ettei se luovuta laskuja kansainvälisille perintäyhtiöille.

Sote-uudistukseen vastaava pykälä?

Kansanedustaja Taavitsainen toivoo, että sote-uudistuksen yhteydessä myös lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista uudistetaan niin, että maksuja ei enää menisi ulosottoon.

–En voi käsittää, miten hallitus ei ole ymmärtänyt, että asiakasmaksut ovat tällä hetkellä soten suurin ongelma. Nyt kun sote-uudistus on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, niin siellä ei ole asiakasmaksulakia ollenkaan, vaan se on tulossa eduskuntaan vasta syksymmällä, Taavitsainen hämmästelee.

–Nykyiset maksut ovat aivan liian korkeat. Siitä kertoo se, että 319 759 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua meni viime vuonna ulosottoon, hän jatkaa.

Taavitsaisen mielestä jatkossa kaikkien soten asiakasmaksujen, myös tasamaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen on oltava pakollista.

–On todella harmi, ettei hallitus esitä tätä lakiluonnoksessaan.

Taavitsainen toivoo, että sote-uudistuksen yhteydessä ihmisten ulosottoon joutuneet asiakasmaksut voitaisiin mitätöidä.

