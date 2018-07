17 kansanedustajaa päätyi erikoiseen äänestykseen – Jarruttaako sotea hallitus vai oppositio?

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta joutui äänestämään siitä, voiko se edetä valinnanvapauslakien käsittelyssä niin kutsuttuun valmistavaan keskusteluun. Hallituspuolueiden tukema kanta siirtyä käsittelyssä perjantaina eteenpäin voitti äänin 10–7.

–Tämän koko työn etenemisen kannalta sillä on todella iso merkitys, että keskustelu voidaan aloittaa jo huomenna, koska sen jälkeen me kokoonnumme seuraavan kerran vasta 20.8., sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, hallituspuolue keskustaa edustava Hannakaisa Heikkinen.

Valiokunnan työilmapiiriä on julkisuudessa kuvattu tulehtuneeksi. Se että on jouduttu äänestämään siitä, voidaanko edetä työprosessissa seuraavaan vaiheeseen, ei anna kuvaa, että ilmapiiri olisi ainakaan parantunut.

Heikkinen kiistää, että äänestys olisi ollut eduskunnan arjessa poikkeuksellinen.

–Kyllä tätä tapahtuu muissakin valiokunnissa, eikä se ole poikkeuksellista, että äänestetään. Meillä on ehkä enemmän ollut poikkeuksellista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että me emme ole päässeet äänestämään. Niitä kertoja on useita, että emme ole saaneet äänestää, Heikkinen sanoo Uudelle Suomelle.

Torstaisen äänestyksen taustalla on tulkintaerot eduskunnan työjärjestyksestä. Laintasoiset säännöt määräävät, miten kansanedustajat työtään tekevät. Oppositiopuolueiden edustajissa oli näkemystä, ettei valmistavaan keskusteluun voida vielä siirtyä, koska hallitus ei ole toimittanut valiokunnalle kaikkea aineistoa valinnanvapaudesta. Työjärjestys sanelee, että valiokunta käy valmistavaan keskusteluun vasta ”saatuaan asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen”.

–Valinnanvapaudessa on monia kokonaisuuksia, joiden osalta valmistava keskustelu voidaan aloittaa. Tämä varmistettiin valiokuntaneuvokselta, että on juridisesti täysin mahdollista käydä valmistavaa keskustelua soveltuvin osin, Heikkinen vastaa.

–Kun ei ole juridista estettä, niin miksi emme työtä tekisi? Heikkinen kysyy.

Uuden Suomen tietojen mukaan hallituksen lähettämää vastinetta olisi täydennetty kahdesti, mutta Heikkinenkin myöntää, että ihan koko aineisto ei ole vielä valiokunnan käsissä. Puuttuvissa asiakirjoissa on hänen mukaansa enää kyse ”päivämäärämuutoksista”.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti viikko sitten maanantaina Ylen A-studiossa, että sote-uudistuksen voimaanastuminen siirtyy vuoteen 2021 alkuperäisestä vuoden 2020 tavoitteesta. Valiokunnalle annettu vastine toimitettiin ennen Sipilän ilmoitusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti osin hallituksenkin toiveesta, että se jatkaa sote-uudistuksen käsittelyä vielä tällä viikolla, vaikka muut kansanedustajat siirtyivät kesälomille jo viime viikolla.

Tällä viikolla valiokunta on kuullut asiantuntija-arvioita. Kesälomien vuoksi kaikkia noin 35 asiantuntijatahoa, joilta arviota pyydettiin, ei ole pystytty kuulemaan tai heiltä ei ole saatu kirjallista lausuntoa.

Yksimielisyyteen sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat pääsivät lausuntoajan pitkittämisestä. Nyt lomalla olevilla asiantuntijoilla on huomisen sijaan elokuun 17. päivään asti aikaa toimittaa omat kirjalliset lausuntonsa.