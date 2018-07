Suomalaismeppi kertoo, miksi äänesti vastaan: ”Tuntemamme internet voisi lakata toimimasta”

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) katsoo, että EU:n tekijänoikeusdirektiivin hyvä tarkoitus voi kääntyä itseään vastaan.

Europarlamentti esti torstain äänestyksessään Euroopan komission esityksen etenemisen sellaisenaan. Neuvotteluiden alkamisen sijaan esitys palaa europarlamentin oikeusasioiden valiokuntaan, joka tuki esitystä, sekä menee koko parlamentin täysistunnon keskusteluun muutostöitä varten.

Direktiivi pysäytettiin poikkeuksellisella menettelyllä, jossa vaadittu määrä meppejä haastoi oikeusasioiden valiokunnan mietinnön ja vei sen edistämisen parlamentin äänestykseen, Euractiv-sivusto kertoo. Tavallisesti parlamentti aloittaa valiokuntien mietintöjen pohjalta neuvottelut Euroopan komission ja jäsenmaiden kanssa.

Myös Jaakonsaari äänesti mietintöä vastaan. Hänen mukaansa oikeudellisten asioiden valiokunnan 25 jäsenen sijasta koko parlamentin pitää saada ottaa kantaa asiaan.

– Hyvää tarkoittavan esityksen ongelmana on, ettei lakitekstiä ole rajattu riittävän tarkasti. Nyt pelkona on, että internet vapaana, sensuroimattomana tiedonjakeluvälineenä lakkaisi toimimasta sellaisena kun me sen tunnemme. Siitä kärsisivät erityisesti pienet start-upit, tutkimus, ja ennen kaikkea sananvapaus, Jaakonsaari kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Joidenkin tulkintojen mukaan jo pelkkä linkin jakaminen näiden sivustojen kautta takaisi tekijänoikeussuojan. Tämä käytäntö muodostaisi valtavan suodattimen, joka rajoittaisi tiedon vapaata kulkua, ajatusten vaihtoa, kehitystä ja pahimpana kaikesta – nettimeemien syntymistä.

Jaakonsaari pitää oikeana pyrkimyksenä sitä, että uudistuksella tähdätään internetjätteihin kuten Googleen, Facebookiin ja YouTubeen, joiden tulisi vastaisuudessa maksaa tekijänoikeuskorvausta sivustoillaan jaetusta materiaalista. Ongelma on kuitenkin direktiiviesityksen löyhät kirjaukset ja rajaukset.

