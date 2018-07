Ministeri: Ammattiliitoista ja ansioturvasta vallitsee yleinen väärinkäsitys – ”Hyvä että oikea tieto leviää”

Sinisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terho on kiinnittänyt huomiota Suomen Yrittäjien teettämään tutkimukseen ay-liikkeestä ja työttömyysturvasta.

Suomen Yrittäjät kertoi keskiviikkona teettämästään kyselytutkimuksesta, jonka mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kuuluu ammattiliittoon saadakseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Kuitenkaan ansiosidonnainen työttömyysturva ei edellytä liiton jäsenyyttä, sillä työttömyyskassat ovat liitoista erillisiä.

Terho pitää kyselyn tulosta mielenkiintoisena. Hän korostaa, että ansiosidonnainen työttömyysturva ja liittojen jäsenyys on erotettu toisistaan vuosia sitten.

– Asiasta siis selvästi vallitsee laaja väärinkäsitys ja on hyvä, että oikea tieto leviää ja ihmiset voivat tehdä päätöksiä tosiasioiden pohjalta, Terho toteaa.

Samankaltainen oli Suomen Yrittäjien viesti kyselynsä julkaisun yhteydessä. Yrittäjäjärjestö on kriittinen ammattiliittoja ja esimerkiksi työehtojen yleissitovuutta kohtaan.

Lue lisää: ”Hämmästyttävää” – Yrittäjät väittää ay-liikkeen aseman perustuvan väärinkäsitykseen työttömyysturvasta

Terho muistuttaa, että hänen johtamansa Sininen tulevaisuus ehdotti helmikuussa ansiosidonnaisen laajentamista koskemaan kaikkia työssäoloehdon täyttäviä työntekijöitä. Terhon mukaan aloitetta vastustettiin lähinnä ammattiliittojen taholta.

– Tutkimustulos selittää, miksi ammattiliitot ja erityisesti SAK vastustivat Sinisten ehdotusta, Terho tulkitsee.

– Vaikka työttömyyskassojen jäsenyydet todellisuudessa on jo nyt erotettu ammattiliittojen jäsenyyksistä, on mielikuva edelleen monilla se, että ansiosidonnaista saadakseen on kuuluttava ammattiliittoon. Meidän esityksemme murtaisi tämän väärän mielikuvan.

Siniset perusteli helmikuista esitystään sillä, että nykyjärjestelmässä kassoihin kuulumattomat ihmiset rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka eivät hyödy siitä.

LUE MYÖS:

Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille? – ”Suomessa työttömät on jaettu kahteen kastiin”

Ay-liikkeestä tyrmäys Sampo Terholle: ”Haluaa romuttaa ansiosidonnaisen ja kassajärjestelmän”