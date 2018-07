Kansanedustajien kova avautuminen Krista Kiurusta: ”Tämä on voimakas hätähuuto”

Kuusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajaa syyttää valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) käyttäneen asemaansa sote-uudistuksen käsittelyn viivyttelyyn.

Hallituspuolueita edustavat kansanedustajat katsovat, että Kiuru ei ole noudattanut eduskunnan työjärjestyksen sääntöä ”asioiden viivytyksettömästä käsittelystä”.

Kantelun ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Pekka Puska ja Martti Talja sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala. Kukaan hallituspuolue kokoomuksen kolmesta valiokunnan jäsenestä ei allekirjoittanut kantelua.

–Tällainen menettely on totta kai hyvin vakavan harkinnan tulos. Tällaista ei hetken mielijohteesta tehdä, Heikkinen kertoo Uudelle Suomelle.

Hän toimii sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana.

–Tämä on voimakas hätähuuto eduskunnan johdon suuntaan, jotta se kiinnittäisi huomiota meidän huoleemme siitä, että näillä menettelytavoilla me emme saa tätä sote-uudistusta läpi tässä valiokunnassa.

Heikkinen haluaa korostaa, että kantelun allekirjoittaneiden kansanedustajien kritiikki kohdistuu Kiurun menettelytapoihin puheenjohtajana eikä Kiuruun henkilönä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toimitti julkisuuteen perjantaina tiedotteen, jossa hän puolusti kiivaasti Kiurun toimintaa. Hänen mukaansa kantelu on merkki siitä, että keskusta on paniikissa. Heikkinen ei halua kommentoida Lindtmanin väitteitä.

Kantelussa kansanedustajat yksilöivät neljä kertaa, jolloin Kiuru on heidän mukaansa estänyt valiokuntaa äänestämästä, vaikka esillä on ollut ehdotus, jota on kannatettu ja vastustettu. Kiurun kerrotaan omavaltaisesti päättäneen kokouksen ilman, että kansanedustajille annettiin mahdollisuutta äänestää.

Äänestyksiä on myös estetty pitämällä pitkiä ja polveilevia jarrutuspuheenvuoroja eduskunnan täysistunnon alkamiseen saakka, jolloin kokoukset keskeytetään.

Kantelun allekirjoittaneet kansanedustajat myös katsovat, että asiantuntijakuulemisissakin kansanedustajille on myönnetty hyvinkin pitkiä puheenvuoroja ja kysymyksiä, jotka ovat vain löyhästi liittyneet kulloinkin käsiteltävään asiaan.

”Vakavia seurauksia”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Heikkinen kertoo olevansa huolissaan paitsi sote-uudistuksen etenemisestä myös siitä, onko eduskunnassa kulttuuri muuttumassa.

–Meillä on voitu luottaa siihen, että valiokuntien puheenjohtajuuksia ei käytetä oppositiopolitiikan välineenä kuten olemme nähneet esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) roolissa tämän kevään aikana. Hän on saanut kiitosta yli puoluerajojen, Heikkinen kertoo.

–Jos nyt mennään sille tielle, että puheenjohtajuutta aletaan käyttää oppositiopolitiikan välineenä, niin tällainen luottamuksen perinne muuttuu. Nyt se perinne on murtumassa ja sillä on vakavia seurauksia eduskunnan toiminnan kannalta myös jatkossa, Heikkinen jatkaa.

”Ei ensimmäinen kerta kun tunteet politiikassa kuumenevat”

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) toivoo, että valiokunnan kansanedustajat nyt rauhoittuvat kesäloman aikana. Hän sanoo, ettei ole nähnyt vielä kantelua. Kansanedustajat jäivät tänään viimeistä kertaa kokoustaneen sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajia lukuun ottamatta lomalle viime viikolla.

Haatainen kertoo, että kantelu otetaan käsittelyyn syyskaudella.

–Puhemiesneuvosto [joka kantelun käsittelee] kokoontuu seuraavan kerran syyskuun alussa, kun istunnot jatkuvat. Käymme sen ensin puhemiehistön kesken läpi ja katsomme sitten puhemiesneuvostossa, mitä se aiheuttaa, Haatainen kertoo.

–Välillä tunteet tietysti kuumenevat, kun on kovin erilaisia poliittisia näkemyksiä. Ei tämä ole ensimmäinen kerta politiikassa. Toivon, että nyt kun ilma ei näytä kovin kuumalta ulkona, niin vähän mielialat viilenevät ja kun levänneinä tulevat takaisin töihin, niin työskentely voi paremmin jatkua.